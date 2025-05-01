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連5年蟬聯「最快樂城市」 佛利蒙被抱怨生活太「無聊」

編譯俞仲慈／綜合報導
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電動汽車龍頭特斯拉在佛利蒙設置第一座大規模工廠，雇用2萬名員工。（路透）
電動汽車龍頭特斯拉在佛利蒙設置第一座大規模工廠，雇用2萬名員工。（路透）

位於加州舊金山灣區的佛利蒙(Fremont)因為居民薪資高於平均，被譽為「全美最快樂城市」，不過部分居民並不認同，認為當地生活很無聊。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，個人理財網站WalletHub上個月調查發現，佛利蒙憑藉著蓬勃發展的經濟、高滿意度的生活品質、完善的公立教育加上俯瞰舊金山灣區的使命峰(Mission Peak)自然景觀，連續五年蟬聯「全美最快樂城市」冠軍。

佛利蒙市長薩爾萬(Raj Salwan)也給予高度肯定：「佛利蒙是個定居的好地方，有很多工作機會、很棒的公園、合宜的住宅，居民有很多事情可以發揮。」

華裔導演王湘聖(Sean Wang)2024年執導的半自傳電影「Didi弟弟」，描述自己出生長大的佛利蒙，也認為寧靜的生活值得推薦：「對我而言，佛利蒙那些無聊的地方，正是它最美好的優點。」

然而有部分市民直言高品質的生活背後最大缺點就是「無聊」，紛紛在社群平台吐槽：「實在太無聊，我住在那裡好幾年」、「很高興我不再住在那裡」。

甚至有女網友長篇大論表達不滿：「佛蒙特怎麼會被認為是全美國最快樂城市？到底發生什麼事？」一位男網友則在臉書(Facebook)直言：「我可沒錢可以住在那裡。」

受惠於電動汽車龍頭特斯拉(Tesla)在佛利蒙設置第一座大規模工廠，僱用2萬名員工，還有蘋果(Apple)也在當地設廠，佛利蒙居民平均個人年收入7萬5673元、家庭平均年收入高達17萬6350元。

人口超過22萬6200人蒙利蒙擁有逾3600家小型企業，咖啡館老闆羅培茲(Genaro Lopez)對於這座城市的善良民風與美麗景觀讚不絕口：「佛利蒙是座美麗城市，能夠在這裡做生意是一件很美好的事，我們非常幸運。」

還有書店Banter Bookshop老闆戴維斯(Amy Davis)也認為：「佛利蒙市經濟團隊全力支持我們，市民也非常歡迎我們，書店裡大家的互動非常友好。」

另外佛利蒙暴力犯罪率低於加州其他地區與全國平均值，被WalletHub評選為美國第24個最安全城市，排名在爾灣(Irvine，第11名)與朱拉維斯塔(Chula Vista，第23名)之後。

從使命峰俯瞰佛利蒙市。(取自臉書／City of Fremont, CA Gov...
從使命峰俯瞰佛利蒙市。(取自臉書／City of Fremont, CA Government)

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