加州男路邊乞討被拍 超帥外貌引網暴動：拜託去當模特兒

加州棕櫚泉的Brad Love專門在路邊乞討，他在路邊乞討的樣子日前被一位攝影師拍下後上傳網路，讓他在網路意外爆紅。(翻攝Brad Love TikTok @bradlove911 )

加州棕櫚泉 （Palm Springs）的勒夫（Brad Love）職業是在路邊乞討，日前一位攝影師拍下他在路邊舉牌的照片上傳網路，沒想到他帥氣的外貌和身材讓他在網路爆紅，不少人直呼他可以直接出道，但他說他對當明星或模特兒沒有興趣，只想在路邊乞討，更說現在的名氣讓他有時候很困擾。

紐約郵報（New York Post）報導，勒夫自稱是專業乞討者，他說他曾擔任護理師但不喜歡那份工作，他承認自己並非無家可歸，就只是不想工作，只想乞討。

一位洛杉磯的攝影師上周在路邊拍下勒夫手拿紙板，向往來的車輛燦笑乞討金錢的影片，並在圖說寫下「這是在開玩笑嗎？誰趕快來簽下他」，勒夫帥氣、彷彿雕像般輪廓分明的臉龐和精實的身材立刻在網路上爆紅，不少網友示愛說要跟他結婚，還有人直呼勒夫帥到誇張；攝影師的影片瀏覽次數超過50萬次，勒夫的TikTok 帳號也開始瘋狂漲粉，目前已超過兩萬人追蹤。

很多粉絲要勒夫不要再繼續乞討，認為他應該走上伸展台而不是走在街頭，但勒夫回應說他認為自己是專業乞討者，對當模特兒或演員沒興趣，他要大家不要擔心他，他對工作沒興趣，他若想找工作不會是問題，他之前是護理師，但他不想做那份工作，他只想乞討，因為「乞討簡單多了」。

勒夫說他要大聲說出來，他雖然不喜歡這麼說，但有些人就是不想找份工作，而他就是其中之一。

勒夫說，自己爆紅後名氣反而不利於他乞討，因為棕櫚泉的警察最近在他乞討時一直緊盯他，命令他停止。

勒夫沒有明說他乞討可以得到多少收入，但他在上個月的影片中宣稱自己乞討幾個小時就能賺到260元；勒夫也在自己的TikTok帳號介紹欄放上自己的現金應用程式帳戶資料。