我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首個與川普談成協定是這國？傳只等總理、國會批准

海航空姐拿機上1袋堅果被開除 判罰引爭議

加州男路邊乞討被拍 超帥外貌引網暴動：拜託去當模特兒

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州棕櫚泉的Brad Love專門在路邊乞討，他在路邊乞討的樣子日前被一位攝影師拍下後上傳網路，讓他在網路意外爆紅。(翻攝Brad Love TikTok @bradlove911 )
加州棕櫚泉的Brad Love專門在路邊乞討，他在路邊乞討的樣子日前被一位攝影師拍下後上傳網路，讓他在網路意外爆紅。(翻攝Brad Love TikTok @bradlove911 )

加州棕櫚泉（Palm Springs）的勒夫（Brad Love）職業是在路邊乞討，日前一位攝影師拍下他在路邊舉牌的照片上傳網路，沒想到他帥氣的外貌和身材讓他在網路爆紅，不少人直呼他可以直接出道，但他說他對當明星或模特兒沒有興趣，只想在路邊乞討，更說現在的名氣讓他有時候很困擾。

紐約郵報（New York Post）報導，勒夫自稱是專業乞討者，他說他曾擔任護理師但不喜歡那份工作，他承認自己並非無家可歸，就只是不想工作，只想乞討。

一位洛杉磯的攝影師上周在路邊拍下勒夫手拿紙板，向往來的車輛燦笑乞討金錢的影片，並在圖說寫下「這是在開玩笑嗎？誰趕快來簽下他」，勒夫帥氣、彷彿雕像般輪廓分明的臉龐和精實的身材立刻在網路上爆紅，不少網友示愛說要跟他結婚，還有人直呼勒夫帥到誇張；攝影師的影片瀏覽次數超過50萬次，勒夫的TikTok帳號也開始瘋狂漲粉，目前已超過兩萬人追蹤

很多粉絲要勒夫不要再繼續乞討，認為他應該走上伸展台而不是走在街頭，但勒夫回應說他認為自己是專業乞討者，對當模特兒或演員沒興趣，他要大家不要擔心他，他對工作沒興趣，他若想找工作不會是問題，他之前是護理師，但他不想做那份工作，他只想乞討，因為「乞討簡單多了」。

勒夫說他要大聲說出來，他雖然不喜歡這麼說，但有些人就是不想找份工作，而他就是其中之一。

勒夫說，自己爆紅後名氣反而不利於他乞討，因為棕櫚泉的警察最近在他乞討時一直緊盯他，命令他停止。

勒夫沒有明說他乞討可以得到多少收入，但他在上個月的影片中宣稱自己乞討幾個小時就能賺到260元；勒夫也在自己的TikTok帳號介紹欄放上自己的現金應用程式帳戶資料。

@bradlove911

♬ original sound - bradlove911

棕櫚泉 TikTok 加州

上一則

蘋果再調組織架構 這次重整全球「事務、音樂」部門

延伸閱讀

穿高奢華服開名車？真正富豪和你想的不一樣

穿高奢華服開名車？真正富豪和你想的不一樣
年輕世代求職首重高薪及遠距工作 人力公司揭殘酷事實

年輕世代求職首重高薪及遠距工作 人力公司揭殘酷事實
不只增加收入 中年就開始兼職還有這些好處

不只增加收入 中年就開始兼職還有這些好處
這些食品價格貴得嚇人 消費者無奈找出替代品

這些食品價格貴得嚇人 消費者無奈找出替代品

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
有犯罪學和心理學背景的網友分享搭網路叫車的自保方式。Uber示意圖，非新聞相關事件。(路透)

Uber司機好心給瓶水不能接？專家提醒網路叫車自保原則

2025-04-24 19:42

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評