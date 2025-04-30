冒充亡母 明州婦盜領社安金長達25年 騙走36萬

為了能持續詐領社安金，雷德蒙至少兩次冒充已故母親來到當地社會安全局的辦公室。（路透）

明尼蘇達州 一名婦女過去25年來，一直非法領取她已故母親的社安金 ，直到近期一項調查，才為這起長期盜領事件畫下句點；這名婦女則是在明尼亞波利斯(Minneapolis)聯邦法院，承認犯下盜竊政府資金的罪名。

54歲婦女梅維厄絲．雷德蒙(Mavious Redmond)，4月9日在聯邦法院上，對盜竊政府資金的指控認罪；根據明尼蘇達州檢察官辦公室，雷德蒙自她母親於1999年1月過世以來，就一直非法領取給她母親的社安金。

雷德蒙在母親去世後，並沒有通知社會安全局，反而是連續25年持續向社安局領取社安金，總額超過36萬元。

代理檢察官柯克派崔克(Lisa D. Kirkpatrick)在聲明中說：「我們深受聯邦資金相關詐騙困擾。雷德蒙竊取了超過36萬元的納稅人錢；她詐騙社安金長達數十年。但現在不行了，我的辦公室將繼續積極追查困擾明尼蘇達州聯邦計畫的詐欺行為。」

雷德蒙的詐騙在2024年達到最惡劣的程度，她為了持續詐領社安金而採取了非常措施；根據法庭文件，雷德蒙至少兩次，冒充已故母親來到當地社會安全局的辦公室。

雷德蒙在6月4日，假扮她母親來到社安局，利用她母親的出生日期和社會安全號碼等個人資訊，提交了一份SS-5申請表；雷德蒙隨後在6月20日又回到辦公室，再一次提交偽造申請。

檢察官表示，她甚至還偽造了她母親的簽名，這是一種公然的詐欺行為，凸顯了她明目張膽的程度。

檢察官強調，對聯邦福利詐欺困擾明州 並破壞公眾信任，此案是打擊這種詐欺之廣泛努力的一部分，並由社安局督察長辦公室負責領軍調查。