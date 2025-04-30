我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

冒充亡母 明州婦盜領社安金長達25年 騙走36萬

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為了能持續詐領社安金，雷德蒙至少兩次冒充已故母親來到當地社會安全局的辦公室。（路透）
為了能持續詐領社安金，雷德蒙至少兩次冒充已故母親來到當地社會安全局的辦公室。（路透）

明尼蘇達州一名婦女過去25年來，一直非法領取她已故母親的社安金，直到近期一項調查，才為這起長期盜領事件畫下句點；這名婦女則是在明尼亞波利斯(Minneapolis)聯邦法院，承認犯下盜竊政府資金的罪名。

54歲婦女梅維厄絲．雷德蒙(Mavious Redmond)，4月9日在聯邦法院上，對盜竊政府資金的指控認罪；根據明尼蘇達州檢察官辦公室，雷德蒙自她母親於1999年1月過世以來，就一直非法領取給她母親的社安金。

雷德蒙在母親去世後，並沒有通知社會安全局，反而是連續25年持續向社安局領取社安金，總額超過36萬元。

代理檢察官柯克派崔克(Lisa D. Kirkpatrick)在聲明中說：「我們深受聯邦資金相關詐騙困擾。雷德蒙竊取了超過36萬元的納稅人錢；她詐騙社安金長達數十年。但現在不行了，我的辦公室將繼續積極追查困擾明尼蘇達州聯邦計畫的詐欺行為。」

雷德蒙的詐騙在2024年達到最惡劣的程度，她為了持續詐領社安金而採取了非常措施；根據法庭文件，雷德蒙至少兩次，冒充已故母親來到當地社會安全局的辦公室。

雷德蒙在6月4日，假扮她母親來到社安局，利用她母親的出生日期和社會安全號碼等個人資訊，提交了一份SS-5申請表；雷德蒙隨後在6月20日又回到辦公室，再一次提交偽造申請。

檢察官表示，她甚至還偽造了她母親的簽名，這是一種公然的詐欺行為，凸顯了她明目張膽的程度。

檢察官強調，對聯邦福利詐欺困擾明州並破壞公眾信任，此案是打擊這種詐欺之廣泛努力的一部分，並由社安局督察長辦公室負責領軍調查。

雖然雷德蒙的判決尚未出爐，但竊取政府資金罪名的懲罰相當嚴厲，根據司法部官網，盜竊聯邦資金的最高處罰是十年有期徒刑，並處以10萬元或違反法規所得金額兩倍中的較高者罰款。

明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）
明州婦女雷德蒙非法領取已故母親的社安金長達25年，金額超過36萬元。（路透）

社安金 明尼蘇達州 明州

上一則

與SpaceX競爭 亞馬遜發射低軌衛星

下一則

76歲學者被社安局錯列死亡檔案 刷卡遭拒 社安金也沒了

延伸閱讀

前社安局長：DOGE措施恐讓社安金制度在川普任內瓦解

前社安局長：DOGE措施恐讓社安金制度在川普任內瓦解
WSJ：對未來感到害怕 不等了…提早申領社安金民眾增加

WSJ：對未來感到害怕 不等了…提早申領社安金民眾增加
南加野火災區 盜竊比去年同期暴增450%

南加野火災區 盜竊比去年同期暴增450%
WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17
有犯罪學和心理學背景的網友分享搭網路叫車的自保方式。Uber示意圖，非新聞相關事件。(路透)

Uber司機好心給瓶水不能接？專家提醒網路叫車自保原則

2025-04-24 19:42

超人氣

更多 >
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為

亞馬遜擬標示關稅成本 白宮：有敵意的政治行為