按規繳納 億萬富翁也可領社安金 最高月領5108元

如果看特斯拉的薪資數據，執行長馬斯克約15分鐘就能繳清全年度的社安稅。(美聯社)

只要工作年資符合規定且繳社安稅，億萬富翁也可像普羅大眾一樣領取社安金 。官方數據顯示，今年領取社安金的美國人平均月領1976元。

今日美國報(USA Today)報導，美國人必須為2025年賺取的前17萬6100元薪資繳納社安稅，這表示億萬富翁賺到第一筆17萬6100元的薪資，便付完了當年度的社安稅，與其他高收入納稅人無異。

若億萬富翁在35年內都繳納社安稅上限，退休 後便能月領最高社安金。 社安金每月最高的額度目前約為5108元。

假設某位億萬富翁繼承其財富、沒有正式工作紀錄，且工作未滿十年，則不符合社安金要求的40個積點。

或者，億萬富翁仰賴繼承、利息、投資收益和股息累積可觀資產，他們也不符合領取社安金的標準；而若要申請退休福利，被保人必須繳納社安稅。

無論納稅人計畫提前退休，還是工作到70歲，大多數(約1億6300萬名)美國人都是全年繳納社安稅；至於剩下的6%人當中，社安稅會在幾個月內繳清，而另有人更快繳完社安稅。

億萬富翁的薪酬中，有哪些須繳社安稅很難搞清楚。不過眾院籌款委員會社會安全小組委員會成員拉森(John B. Larson)公布的數據舉例，如果審視特斯拉(Tesla)的正式薪資數據，其執行長馬斯克 (Elon Musk)約15分鐘就能繳清全年度的社安稅。

洛杉磯時報(Los Angeles Times)則統計，馬斯克的所有收入如果都被課稅，他可在30秒到60秒內，繳納完所有社安稅。

蘋果(Apple)執行長庫克(Tim Cook)元旦當天下午2時左右，就能繳完今年的社安稅；麥當勞執行長肯普欽斯基(Christopher J. Kempczinski)則可在1月3日前，繳清社安稅。

取消課社安稅的收入上限，並使薪資稅基納入更多種收入，是華府討論解決社安金財務困難的其中兩個建議。