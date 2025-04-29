高齡產婦變多 生育率首次超過未成年人

資料顯示，美國女性平均生育年齡提高，35歲以上女性生育率也大幅上揚。(路透)

根據最新研究指出，2023年美國首次出現年逾40歲高齡產婦生育率高於青春期少女的情況，顯示高齡產婦人口愈來愈多，同時未成年懷孕人數也創下歷史新低。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據美國國家衛生統計中心(NCHS)3月公布的報告，2023年美國女性平均生育子女人數為1.62個，2021年與2022年則同為1.66個，顯示美國婦女生育率呈現數十年來持續下滑的趨勢，而且整體而言，自1990年以來生育率大幅下滑14%，原因出在30歲以下年輕女性生育的人數減少；不過2024年出生率逆勢提高1%。

最新數據顯示，目前多數產婦年齡約30至34歲之間，不過10年前產婦年齡層集中在25至29歲，研究機構「兒童趨勢」(Child Trends)家庭人口統計學暨社會學專家懷德史密斯(Elizabeth Wildsmith)直言：「年齡分布發生了變化。」

聯邦疾病防治中心(CDC)旗下「美國國家人口衛生統計中心」(NCHS)資料顯示，女性平均生育年齡提高，年逾35歲產婦生育率也大幅上揚，懷德史密斯指出：「所有條件均可能決定大家生孩子的時機。」

尤其當女性在職場與經濟方面皆能全盤掌控，加上生殖技術進步以及醫療保險範圍擴大，讓女性能夠將個人職涯與人生目標列為優先選項，延後生育時間。

不過年逾35歲婦女懷孕併發症發生機率也會增加，一般孕婦罹患子癇前症(pre-eclampsia)風險不到5%，但是年逾40歲的高齡產婦風險加倍，提高至10%左右，舊金山加州大學(University of California, San Francisco)母胎醫學專家卡西迪(Arianna Cassidy)直言：「我們看到愈來愈多40多歲產婦同時罹患高血壓、腎臟病或糖尿病。」 最新研究顯示，2023年美國首次出現年逾40歲高齡產婦生育率高於青春期少女的情況。圖為一名正在接受產檢的孕婦。(路透)

至於全國青少年生育率下降確實為公衛領域的大好消息，不過各州青少年生育率下降現象並不均衡，尤其南部各州包括密西西比、阿肯色與路易斯安納的青少年生育率是全國平均的兩倍。

密蘇里州傑克遜州立大學(Jackson State University)學生健康中心家庭醫師瓊斯(Samuel Jones)呼籲家長與學校加強對青少年宣導避孕；他說：「我們是孩子的健康指導者，意外懷孕可能會導致她們上大學後疲於奔命，而且許多人都是第一次約會就中獎。」