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大紐約區華人教育基金會 免費教學子如何申請大學

記者曹馨元╱紐約報導
為幫助華人學子在大學申請季獲得更好的成果，大紐約區華人教育基金會為即將升上12年級的高年生推出免費的大學申請計畫，提供申請所需的實用技能。(圖片由大紐約區華人教育基金會提供)
為幫助華人學子在大學申請季獲得更好的成果，大紐約區華人教育基金會為即將升上12年級的高年生推出免費的大學申請計畫，提供申請所需的實用技能。(圖片由大紐約區華人教育基金會提供)

為幫助華人學子在大學申請季獲得更好的成果，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)為即將升上12年級的高年生，即日起到6月9日推出免費的大學申請計畫(College Prep Program)；輔導內容包括撰寫申請文章、面試準備等方面的實用技能。

該計畫將於6月起，陪伴學生至12月的申請季，並於每月舉辦研討會、工作坊和開放問答時間。通過參與，學生可以更熟悉大學招生流程，對於申請更有把握，並為即將到來的大學生涯做好準備。計畫內的課程將為學生提供有關招生策略、論文寫作、建立目標大學名單、面試準備等方面的實用技能和知識，學生也可獲得各環節的個性化指導。

根據計畫要求，於2025年秋季開始12年級的華裔學子可以參與申請；同時，學生需要居住在紐約州、新澤西州或康乃狄克州，平均分數達到4.0分制中的3.5分以上，並有良好的自我驅動力及責任感。除線上申請所要求的三篇簡短論文外，感興趣的學生也需要提供目前的高中成績單、履歷及SAT或ACT成績單。該計畫歡迎低收入家庭的學生申請。

這一項目由大紐約區華人教育基金會的校友領導和開發，她曾在加州大學、康奈爾大學和紐約大學的招生部門工作，也曾是賓州大學的長期面試官；具有極為豐富的申請指導經驗。而大學申請計畫2025屆的學生也斬獲了包括哈佛大學、普林斯頓大學等頂尖名校的錄取通知。

該計畫現已開放申請，並於6月9日晚截止。感興趣的學生可前往bit.ly/2025collegeprep報名，訪問官網bit.ly/chinesedollarsforscholars了解詳情，或致信[email protected]

華人 新澤西州 低收入

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