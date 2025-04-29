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WSJ：對未來感到害怕 不等了…提早申領社安金民眾增加

記者顏伶如／綜合報導
許多成年民眾對未來感到害怕而不願等待，提早申請社安金的人數增加。(路透)
許多成年民眾對未來感到害怕而不願等待，提早申請社安金的人數增加。(路透)

屆滿完全退休年齡或過了完全退休年齡才申請社安金可拿較多福利，但華爾街日報(WSJ)報導，許多美國民眾對未來感到害怕而不願等待，使得提早申請社安金的人數增加。

住在威斯康辛州奇珀瓦瀑布(Chippewa Falls)的64歲居民赫帕斯(Dan Hietpas)5年前從教職工作退休，打算等到屆滿67歲完全退休年齡才申請社安金。不過，赫帕斯擔心社安金以後可能被刪，也對社安局混亂感到不安，今年1月已經提出申領。

受到聯邦政府縮編影響，社會安全局(Social Security Administration，SSA)預算遭刪，人力裁撤，對於電話申請祭出新規。根據統計，今年3月待處理的社安金、遺屬社安金與社會安全殘障保險等案件累計有58萬887例，相較之下，一年前同期則為50萬527例。

智庫機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities，CBPP)社安金與身心障礙計畫部主任羅米格(Kathleen Romig)表示，川普政府對聯邦機關的改革行動，導致民眾「根據恐懼做出決策」。

報導指出，65歲婦人克莉絲汀，巴納爾(Christine Banner)原打算再過兩年申領社安金，最近決定今年內就提出申請，每月社安金支票約有1633元，比等到屆滿67歲完全退休年齡才申請，少了大約130元，一年等於減少約1500元。巴納爾丈夫已經開始拿社安金，夫妻倆覺得開始領社安金就不必再為日後煩惱。

根據規定，62歲就可申請社安金，屆滿完全退休年齡才申請可拿較多福利，但超過70歲福利不再繼續增加。

「讓我的社安金最大化」(Maximize My Social Security)創辦人、波士頓大學經濟學教授寇特里克夫(Larry Kotlikoff)說，70歲才領社安金所拿金額，比62歲就拿社安金多了大約76%，如果活到至少80歲，延遲領取絕對划算。

蓋洛普(Gallup)民調今年3月調查發現，超過75%成年人非常擔心或頗為擔心社安金，比率創下這項民調13紀錄新高，民主黨員的憂慮則比共和黨員來得高。

社安金 退休 民調

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