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Uber司機好心給瓶水不能接？專家提醒網路叫車自保原則

世界新聞網／輯
有犯罪學和心理學背景的網友分享搭網路叫車的自保方式。Uber示意圖，非新聞相關事件。(路透)
有犯罪學和心理學背景的網友分享搭網路叫車的自保方式。Uber示意圖，非新聞相關事件。(路透)

網路叫車要多注意，除了上車前確認車牌外，專家也提醒不要吃任何司機提供的食物，還有盡量不要講電話，因為容易對周遭失去警戒；許多網友也分享自己搭乘網路叫車時遇過的狀況和自保方式，提醒使用者一定要多加注意。

紐約郵報（New York Post）uber-or-lyft-drivers/" target="_blank">報導，優步（Uber）和來福車（Lyft）使用者多，許多人會用的保護自己的方式包括確認車牌及請司機說出叫車者的名字，有犯罪學和心理學背景的女網友丹娜（Dannah Eve）在Instagram影片分享更多自保方式。

丹娜說，很多司機會提供瓶裝水、薄荷糖或小點心，但不是每位司機提供這些都是出於善意，不法之徒就會利用這樣的機會做壞事，她說她聽過太多這方面的恐怖故事，即使瓶裝水和點心都是密封的還是可能出事。

丹娜說，若司機提供水或小點心，乘客禮貌性地婉拒就好，絕對不要吃任何食物，不用擔心拒絕會傷害對方感受，不值得冒這個險，「你的安全比任何人的感受都重要」。

丹娜說，另一個要注意的是隨時注意周遭，盡量不要使用手機，抬頭別當低頭族，注意四周，留意車子的路線和前進方向，「不專心的人容易成為目標」。

有網友在TikTok影片分享搭網路叫車的自保方式，就是在車上留下自己的頭髮和指紋，但這方法引發網友論戰，有人說這樣若萬一發生不幸可留下證據，也有人說這樣會把車弄髒，對司機來說很困擾。

@brennalina

Ladies amirite #lovebeingawoman #fyp

♬ these videos are adorable - 🪶starling

一名網友留言表示，她曾被一名優步司機鎖在車內，直到她給出五星好評和留下正面評價才能下車；另一名網友說，她被網路叫車的司機綁架，被帶到田裡，她不斷和對方聊天、表現友善，用盡各種方法才逃離。

有網友分享自己的自保方式，她說她每次上車後會假裝門沒關好再開關一次，確定沒有兒童安全鎖；另一人說她上車後會立刻假裝打電話，對著電話故意說「我上優步了，我把位置發給你，再見」。

Lyft uber TikTok

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