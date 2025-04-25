公校學童閱讀LGBTQ書籍 大法官傾向反對

部分LGBTQ相關主題的童書。當課堂上使用涉及LGBTQ主題的書籍時，學童是否可以因為宗教信仰衝突為理由不上課，成為聯邦最高法院審理的主題。(美聯社)

馬里蘭州 主張宗教權利、反對公立學校閱讀LGBTQ 內容書籍的家長向最高法院上訴，希望准許小學學童暫時離開閱讀牽涉LGBTQ內容書籍的課堂；保守派大法官占多數的最高法院22日對此案似乎採取支持家長的立場；全案預訂在初夏做出裁決。

「馬茂德訴泰勒」(Mahmoud v. Taylor)案是最高法院審理的最新一起宗教訴訟糾紛。大法官近年來已多次支持有關宗教歧視的指控。

最高法院似乎認為，家長如果是基於宗教理由反對書籍內容，位於華府郊區的蒙哥馬利郡學區 教育委員會就不該要求小學生上涉及到這些書籍的課程。

大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)指出，馬里蘭州人口結構多元化，在歷史上一直是天主教徒的避風港，「我很驚訝竟然會在這裡發生不尊重宗教自由的事。」

馬里蘭州蒙哥馬利郡公校學區家長是在學區教育委員會不再允許他們讓孩子退出LGBTQ相關書籍的課程之後，提起訴訟，學區的理由是，允許學生退出課程已造成混亂；但家長認為，學生有選擇退出性教育課程的規定，學校不能強迫孩子參加違反他們信仰的教學。

由於下級法院判決支持學區立場，促使家長向最高法院上訴。代表學區的律師指此案涉及到五本創作童書。這些含有描述LGBTQ人物的繪本內容或主題，與「白雪公主」、「灰姑娘」和「小飛俠彼得潘」等經典童話故事或有雷同；它們分別是："Prince and Knight"、"Uncle Bobby's Wedding"、"Love, Violet"、"Born Ready"以及"Intersection Allies"。

提起訴訟的「兒童優先」(Kids First)家長團體委員會成員莫格斯(Billy Moges)表示，這些書籍內容涉及色情、令人困惑，不適合小學生閱讀。

不過作家團體「美國筆會」(Pen America)在法庭文件中表示，這些家長是想「以另一種名義實施違反憲法的禁書令」。據美國筆會指出，上個學年有超過1萬本書被禁。