3歲雙胞胎連遭學前班退學 華裔媽焦慮：校方不給機會

專家指出，當教師與家庭建立起緊密關係時，學生被退學的情況便會降低。(美聯社)

伊利諾州 一對父母去年送雙胞胎女兒去上學前班，卻連續遭到兩所學校退學，理由是孩子無法配合學校要求，令父母親感嘆為何校方不願給予孩子機會學習。

眾生相雜誌(PEOPLE)報導，去年8月，34歲的孫逸凡(Yifan Sun，音譯)與37歲的泰勒．盧維耶(Tyler Louviere)的雙胞胎女兒興奮迎接上學前班的第一天。這對三歲姊妹背著新背包、穿新衣站在家門口，手裡各自拿著寫有「開學日」的紙盤，兩人並回答同樣的問題，「長大後想成為什麼？」一個回答當「忍者」，另一個回答「鴨子」。

擔任數據分析師的孫逸凡表示，「我很期待她們能跟同齡孩子一起相處、交朋友，但現在我一看到照片就覺得難過，甚至帶點憤怒。」因為一個月內，夫妻倆先後接到兩家學前班分別通知：她們的女兒不能再回去就讀，原因是「無法聽從指令」。

去年，孫逸凡和盧維耶接到學校電話，告知他們女兒尚未準備好接受規律的課程活動，因此會被安排到一周上兩天的教會學前班。一周之後，學校再次致電表示，校方沒有足夠的資源支持他們的孩子，理由是孩子經常在團體活動中亂跑。不久他們又得知另一家每周上三天的社區學前班，也決定將這對雙胞胎退學，理由是她們從小家庭環境轉換到課堂學習時難以適應。

擔任醫師助理的盧維耶表示，「我們被告知孩子想發言時，必須坐下並舉手，但如果不是在學校，她們又能在哪裡學到這些規矩呢？」

在亞特蘭大 從事幼教多年的威廉斯(Kendra Williams)認為，學前教育是孩童成長過程中的重要基礎，「他們必須學會坐下、專注黑板，必須學會閱讀、寫字和數學。」

威廉斯指出，「民眾也必須轉變對幼教的觀點，它不僅僅是托兒服務。我以前的老闆總說，我們不叫它『day care』(日間照護)，而是『child care』(兒童照護)，因為一天的時間會自然過去。」

但是孫逸凡覺得不公平 ，表示「成年人新到職場都有試用期，為什麼孩子們沒有？學校為什麼只給她們這麼少的時間來適應？」