3歲雙胞胎連遭學前班退學 華裔媽焦慮：校方不給機會
伊利諾州一對父母去年送雙胞胎女兒去上學前班，卻連續遭到兩所學校退學，理由是孩子無法配合學校要求，令父母親感嘆為何校方不願給予孩子機會學習。
眾生相雜誌(PEOPLE)報導，去年8月，34歲的孫逸凡(Yifan Sun，音譯)與37歲的泰勒．盧維耶(Tyler Louviere)的雙胞胎女兒興奮迎接上學前班的第一天。這對三歲姊妹背著新背包、穿新衣站在家門口，手裡各自拿著寫有「開學日」的紙盤，兩人並回答同樣的問題，「長大後想成為什麼？」一個回答當「忍者」，另一個回答「鴨子」。
擔任數據分析師的孫逸凡表示，「我很期待她們能跟同齡孩子一起相處、交朋友，但現在我一看到照片就覺得難過，甚至帶點憤怒。」因為一個月內，夫妻倆先後接到兩家學前班分別通知：她們的女兒不能再回去就讀，原因是「無法聽從指令」。
去年，孫逸凡和盧維耶接到學校電話，告知他們女兒尚未準備好接受規律的課程活動，因此會被安排到一周上兩天的教會學前班。一周之後，學校再次致電表示，校方沒有足夠的資源支持他們的孩子，理由是孩子經常在團體活動中亂跑。不久他們又得知另一家每周上三天的社區學前班，也決定將這對雙胞胎退學，理由是她們從小家庭環境轉換到課堂學習時難以適應。
擔任醫師助理的盧維耶表示，「我們被告知孩子想發言時，必須坐下並舉手，但如果不是在學校，她們又能在哪裡學到這些規矩呢？」
在亞特蘭大從事幼教多年的威廉斯(Kendra Williams)認為，學前教育是孩童成長過程中的重要基礎，「他們必須學會坐下、專注黑板，必須學會閱讀、寫字和數學。」
威廉斯指出，「民眾也必須轉變對幼教的觀點，它不僅僅是托兒服務。我以前的老闆總說，我們不叫它『day care』(日間照護)，而是『child care』(兒童照護)，因為一天的時間會自然過去。」
但是孫逸凡覺得不公平 ，表示「成年人新到職場都有試用期，為什麼孩子們沒有？學校為什麼只給她們這麼少的時間來適應？」
專家指出，當教師與家庭建立起緊密關係時，學生被退學的情況便會降低。孫逸凡和盧維耶在雙胞胎就讀的第三所學前班看見了這種正面聯繫的好處，「她們現在發展得很好，」孫逸凡說。經過接受心理醫生與職能治療師治療以及臨床評估後，她們的女兒發展完全正常，對此，盧維耶感嘆地說，「其實那幾間學校需要做的，只是多給孩子們一點耐心與機會。」
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