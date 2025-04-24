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NASA最年長太空人佩蒂特 70歲生日重返地球

編譯俞仲慈／綜合報導
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美國太空總署最年長現役太空人佩蒂特在70歲生日當天，結束長達七個月的太空任務重返地球，平安降落在哈薩克。（美聯社）
美國太空總署最年長現役太空人佩蒂特在70歲生日當天，結束長達七個月的太空任務重返地球，平安降落在哈薩克。（美聯社）

美國太空總署(NASA)最年長現役太空人佩蒂特(Don Pettit)在70歲生日當天，結束長達七個月的太空任務重返地球，平安降落在哈薩克(Kazakhstan)，為個人太空事業寫下新頁。

英國衛報報導，佩蒂特在4月20日70歲大壽當天，與另外兩名俄羅斯太空人共同搭乘太空船，平安返回地球。載有奧夫奇寧(Alexei Ovchinin)、瓦格納(Ivan Vagner)和佩蒂特的聯盟號(Soyuz)MS-26太空船，在哈薩克的傑茲卡茲甘(Zhezkazgan)附近降落。

佩蒂特此次與奧夫奇寧和瓦格納在太空度過220天，繞行地球3520圈、航行總長度達9330萬哩，也是佩蒂特第四次太空任務，在長達29年的職業生涯中，曾停留太空軌道超過18個月。

根據NASA拍攝的影像，MS-26登陸艇在日出之際順利降落後，援助人員抵達現場，將從佩蒂特太空艙抬至臨時醫療帳篷時，佩蒂特面對鏡頭特別豎起大拇指。

NASA也發表聲明強調佩蒂特「返回地球後，恢復情況良好，符合預期」，並安排他搭機前往哈薩克另一座城市加拉甘達(Karaganda)，再轉機返回德州「詹森太空中心」(Johnson Space Center)。

佩蒂特是第一位研發太空專利物品的科學家，包括毛細管飲料、太空杯與零重力杯，使得太空人得以在無重力情況下輕鬆喝飲料；同時佩蒂特也是一位擅長捕捉獨特宇宙景觀而聞名的天文攝影師。

本月3日，佩蒂特在太空站接受天體物理學家泰森(Neil deGrasse Tyson)訪問時指出：「我喜歡透過天文攝影並採用不同於地球為主的構圖與視角，展現地球地平線及其邊緣的大氣層，同時融入天文學、天文攝影等專業。」他強調其作品的太空軌道視角：「當你雙腳踏在實地上，地球呈現出令人驚嘆的美麗，從太空看過去，地球非常美。」

去年10月，佩蒂特與另一位NASA太空人多明尼克(Matthew Dominick)驚覺國際太空站正在飛越極光，佩蒂特趕緊拍下照片上傳社群平台Instagram並強調：「我們不是在極光上飛行，而是在極光中飛行。」

載有三名太空人的聯盟號太空船降落在哈薩克偏遠地區。（美聯社）
載有三名太空人的聯盟號太空船降落在哈薩克偏遠地區。（美聯社）

太空人 NASA 哈薩克

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