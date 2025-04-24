「地表最速奶奶」77歲的她跑出青春 心肺體能猶如25歲

77歲的萊斯(右)與隊友一起衝過波士頓馬拉松終點線。（照片取自 Jeannie K. Rice臉書）

大多數長跑運動員在70歲後，體力大幅衰退，嚴重影響表現；但高齡77歲的美籍韓裔 「地表最速奶奶」吉妮‧萊斯(Jeannie Rice)仍頻頻刷新紀錄，研究發現，她的最大攝氧量(VO₂ max)媲美25歲年輕女子。

華盛頓郵報 報導，萊斯曾打破75歲到79歲群組各種長度距離的女子世界紀錄，甚至表現得比該年齡組的男選手還要好。

萊斯身高5呎2吋(約157.5公分)、體重95磅(約43公斤)，她去年在英國倫敦馬拉松賽，締造3小時33分27秒的新世界紀錄。

賽後數日，萊斯接受實驗室檢測，發現她的最大攝氧量高達47.8mL/kg/min(每公斤體重、每分鐘的氧氣攝取量)，而最大攝氧量是有氧適能和耐力的指標；相較之下，沒有運動習慣的70歲女性最大攝氧量僅約12mL/kg/min，而20歲妙齡女子的最大攝氧量平均約43mL/kg/min。

這項今年2月發表於「應用生理學期刊」(Journal of Applied Physiology)的研究結果顯示，萊斯的最大攝氧量不僅締造該年齡層女性有記錄以來的最高紀錄，更超越90%的20歲到29歲女性數據。

除了最大攝氧量表現驚人之外，萊斯的最大心率可達每分鐘180次，媲美年輕精英選手。

荷蘭馬斯垂克大學(Maastricht University)營養和運動科學助理教授範霍倫(Bas Van Hooren)表示，研究人員分析萊斯的生理數據，嘗試瞭解人類隨著年齡增長如何保持健康，而非「服老」進而減少運動。

範霍倫說：「萊斯的個案表明持續訓練，也許受惠於遺傳基因，可在某種程度上挑戰衰老的過程。」

萊斯於1989年、44歲時開始接觸跑步，之後隨著有效訓練，跑步成績逐年進步；體育專家分析，萊斯在70歲之後進入爆發期，躋身全球頂尖高齡跑者的行列。

範霍倫表示，退休 房地產經紀人萊斯以行動證明，「開始鍛鍊永不嫌晚」。

印第安納州蒙西(Muncie)包爾州立大學(Ball State University)的人類表現實驗室主任、人類生物能量學(human bioenergetics)教授崔普(Scott Trappe)並未參與前述研究，但他認為，瞭解萊斯的生理狀況，有助科學家「探究人類表現的潛在極限」，尤其是「成年後以高強度鍛鍊」的情況。