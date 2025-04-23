畢業即失業？ 5大學專業「高性價比」不怕AI搶飯碗

學校對特殊教育老師的需求尤其殷切。圖為阿拉巴馬州特教老師艾利森在教室與學生互動。（美聯社）

科技和人工智能 （AI ）不斷進步，人們開始擔憂愈來愈多工作會逐漸被AI取代，並且有許多人也開始擔心：大學學位還有價值嗎？

財經雜誌富比世 （Forbes）報導，昂貴的大學文憑是否「划得來」受到愈來愈多質疑，甚至蘋果、IBM等大型企業都已經取消了對學歷的硬性要求。2024年的調查指出，超過一半的大學畢業生陷入「畢業即失業」、工作和所學不相關，或是薪資待遇與學歷不對等的困境。

專家表示，這樣的趨勢很有可能持續，並且到了2031年，多數的工作都會希望求職者有除了大學文憑以外的技能，或是受過除大學教育以外的職業訓練，而且挑選大學學位時，注重較專門的學位。以下五項是目前依然存有「高性價比」、不畏被AI取代的學位。

電腦科學與資訊專業

從人工智慧到應用程式開發，電腦科技產業現在正蓬勃發展，並且這類文憑用途廣泛、薪資高，幾乎涵蓋所有產業。

軟體開發人員的平均年薪約為12萬元，而在特定地區的AI和網路安全領域的專業職位年薪可能更高。並且這類專業大學生若想進一步提高薪資待遇，還有許多線上課程、培訓營，以及考取證照的機會。

護理專業

護理與專職醫療角色需求持續且難以被機器取代，一般護士的平均年薪為8.2萬元，專科或進階實務角色的年薪則更高。

透過考取執照和取得進階證書，可以選擇成為放射科或呼吸治療等專職醫療人員，起薪較高、工作也較穩定。

工程專業

機械、土木、電機或航太工程專業是穩定且不可或缺的工作。工程專業各學科的平均年薪約為9.5萬元，收入最高者可達六位數。

對於這類專業的學生而言，在學期間累積實習經驗非常重要，並且多學習不同程式語言、考取各種證照也是職涯長期發展的關鍵。

商科專業（必須專精）

特定專精領域的商科學位依然搶手，尤其是財務、分析和供應鏈相關職務的需求量很大，平均年薪高達10萬元。

註冊會計師在財務領域很受歡迎，而擁有數據分析能力並獲得相關認證，也會為商科畢業生在求職過程中大大加分。

教育專業（理工科教育與特殊教育）

「因材施教」的理念普及後，學校對特殊教育老師的需求尤其殷切。