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在芝加哥失業、房產遭法拍 美公民移居阿曼找回旅遊夢

編譯廖振堯／綜合報導
布魯爾落腳在阿曼古城尼茲瓦。圖為該城集市販售陶器。（路透）
布魯爾落腳在阿曼古城尼茲瓦。圖為該城集市販售陶器。（路透）

原本住在芝加哥的妮可·布魯爾(Nicole Brewer)在2008年金融海嘯期間剛貸款買房就失業，讓她決定出走海外，如今落腳阿曼的一座古城尼茲瓦(Nizwa)、年收入四萬元出頭。布魯爾表示從未想過會在此住上十幾年，但她覺得生活十分舒適，而且花費不多，目前沒有計畫離開阿曼。

CNBC Make It報導，布魯爾當年27歲、年收入約三萬元，房貸已是很大負擔。被裁員後她領了五個月的失業救濟金，意識到要跳出現有思維，開始尋找機會去國外。她在南韓一所小學找到了一份教英文的工作，還能順便滿足旅行的渴望。在南韓待了三年後，布魯爾找到了阿曼的大學教師工作。

在芝加哥，她公寓的租戶也失業、拖欠租金，最後公寓淪落法拍命運。如果布魯爾按原計畫返美，那麼生活反而可能更艱難，這時她發現海外生活很適合她。布魯爾的主要工作是教英語，即使在學校放假時，她也能以此每月收入約3400元；多年來她也兼職旅行作家、旅遊顧問，2024年她便靠這些兼差額外賺了3400元。

儘管阿曼以富裕著稱，但布魯爾的日常生活卻很樸素，且生活成本不高。今年1月她的支出狀況大約是：峇里島旅行費用2630元、房租650元、飲食雜貨348元、計程車費277元、Netflix訂閱15元、電話費10元、健康與保健(水療和處方藥)65元、自由支配133元(治裝、捐款等)；除去旅行的總花費約1500元。布魯爾的兩房兩衛公寓設施齊全，房租還包水電費；保險則由雇主承擔。

一年中的大部分時間，布魯爾都過著相對簡樸的生活，這讓她可以把大量金錢投入她一生的愛好：旅行。她通常每年長途旅行兩、三次，身處中東也讓歐洲旅行更為方便。布魯爾說身為一名非裔美國女性，在國外生活沒國內那麼多負擔；她仍然是美國公民，並在美國繳納所得稅，她喜歡稱之為「護照特權」。

布魯爾花了段時間才適應阿曼保守的風氣，像隨性約會便是個挑戰，但她說一直感受到阿曼人民的歡迎。「當我上計程車時，他們會叫我姐妹，就像我是他們的一員一樣，因為我尊重他們的文化。如果這裡的生活不好，我就不會待這麼久。」

原本住在芝加哥的布魯爾，在2008年金融海嘯期間剛貸款買房就失業，讓她決定出走海...
原本住在芝加哥的布魯爾，在2008年金融海嘯期間剛貸款買房就失業，讓她決定出走海外。（取自領英）

芝加哥 南韓 租金

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