梅根影片「偶遇鴨鴨好驚喜」 網見細節酸：這是擺拍吧

梅根分享一段復活節影片，她驚喜地看著一隻母鴨帶著幾隻小鴨穿過她位於加州的家門前。(截自Instagram影片)

英國哈利王子 的妻子梅根 （Meghan Markle）昨(21)天在Instagram上分享一段復活節影片，畫面中她身著一套優雅的白色無袖洋裝，微笑並驚喜地看著一隻母鴨帶著幾隻小鴨穿過她位於加州的家門前。本來應該是一段家庭生活的趣味紀錄，網友卻嘲諷梅根「精心安排」這段影片，認為她只是為了吸引媒體關注而刻意拍的「公關片」。

哈利王子與梅根一家四口目前定居加州蒙特斯托(Montecito)，Instagram影片中，穿著典雅套裝的梅根在庭院中，對著母鴨帶小鴨走過小徑的畫面開懷大笑，並以激動抱頭展現她的驚喜。文中寫著：祝大家復活節快樂，充滿愛…和驚喜！

每日郵報(DailyMail.com)報導，梅根希望以這支影片傳達對於春天和新生命喜悅，藉以祝福粉絲們復活節快樂。但部分網友質疑梅根，影片中母鴨和小鴨的出現似乎過於巧合，「最好她就剛好站在畫面中心等鴨子經過」、「好巧，剛好有鴨子又有攝影師」、「她為了跟鴨子在一起出鏡五秒鐘精心打扮」，開酸她是為了炒新聞而精心安排的情節。

不過當地居民指出，影片中出現的鴨媽媽帶小鴨行走的場景，在加州蒙特斯托十分常見，並非罕見或特意安排的畫面。也有網友表示支持梅根，認為她只是分享家庭生活的點滴，不用過度解讀。