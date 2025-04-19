瀕危海龜群聚地 逾半地區「龜們」增加了

瀕危的綠龜，雖然仍未脫險境，在全世界許多地方已有數量增加的跡象。(美聯社)

全球多數地方的瀕危海龜，都出現數目增加的跡象；杜克大學生態學家皮姆(Stuart Pimm)表示，總體而言，海龜復育有成是物種保育成功的故事之一。

17日發表在「瀕危物種研究」期刊的調查報告顯示，科學家根據全球48種海龜群聚地的汙染、海岸開發、氣候變化以及遭獵捕情況，發現超過一半地方，不利海龜繁衍滋長的因素已經減少。

在這大趨勢下，也有例外，例如，大西洋海龜比太平洋海龜更可能增加，革龜(leatherback turtles)復育的情況，不如其他種類的海龜。

革龜是地球上最重的爬行動物，成年革龜可重達700公斤，但復育情況，不如其他種類的海龜。(美聯社)

全球革龜都被視為最瀕臨滅絕的龜種，自然保育國際聯盟(International Union for Conservation of Nature)說，許多地方的革龜尤其可能滅絕。

科羅拉多生態平衡館野生物種生態學家華勒斯(Bryan Wallace)是本研究報告的共同作者，他說，團隊觀察的七大革龜生長環境，都面臨高度風險。

革龜以善於長途跋涉著稱，是海洋生物當中長距離移民 冠軍，單程可泳渡3700哩(5955公里)；旅途漫長，沿途難免遭遇奇特的風險。

團隊說，被視為瀕危的綠龜，雖然仍未脫險境，在全世界許多地方已有數量增加的跡象。共同作者厄禮(Michelle María Early Capistrán)說，美國、墨西哥 多處綠龜生長的海岸，禁止商業捕捉，任其自然發展之後，現在繁衍得很好。厄禮是史丹福大學 研究員，常到這兩國綠龜繁衍地現場考察。

海龜1973年列為「美國瀕危物種法」保護對象以來，就受到法律保護；墨西哥1990年起禁止捕捉任何品種的海龜。不過，她說，也要等過了幾十年，加上海龜築巢海灘的保護和減少捕魚意外撈起的努力，才看出總數恢復、增加的趨勢。