「重要稅收來源」佛州為減輕持有房屋負擔 擬率先廢地稅？

民眾對地稅的反感逐漸增強，包括佛州、懷俄明州、堪薩斯州、蒙大拿州在內幾州，紛紛考慮對地稅祭出大幅限縮。圖為不滿地稅太貴的一名男子展示地稅帳單。（路透）

佛羅里達州不收個人所得稅，房地產稅(property tax)是州政府重要稅收來源。華爾街日報(WSJ)報導，為了減輕民眾持有房屋的負擔，佛州 考慮調降甚至完全取消地稅，如果提案在州議會通過，將成為全國各州當中立法廢除地稅首例。

提案人、共和黨籍州參議員馬丁(Jonathan Martin)說，民眾不但被房屋保險 費用壓垮，地稅也吃不消。他說：「在佛州，美國夢意味著一年要交五位數字的地方稅。」馬丁提案要求今年10月前針對取消地稅完成評估分析。

「稅務基金會」(Tax Foundation)州稅計畫部副總監瓦查克(Jared Walczak)說，民眾對地稅的反感逐漸增強，包括懷俄明州、堪薩斯州、蒙大拿州在內幾州，紛紛考慮對地稅祭出大幅限縮。不過，北達科他州取消地稅的公投，2024年11月表決並未過關。

「稅務基金會」統計顯示，佛州地稅2023年在全美排名位居第28，但因佛州房價一路走高，過去10年地稅稅收翻了一倍。根據佛州參議會財政及稅務委員會資料，地稅稅收在2024-2025會計年度達550億。

房地產投資公司CoStar佛州南部市場分析部主任阿瑞亞斯(Juan Arias)說，對於固定收入家庭而言，尤其是退休 族，地稅開銷大幅提高，是意料之外的家庭花費。

69歲佛州婦人羅薩達(Zoe Tosteson Losada)2022年以80萬9000元在棕櫚灘花園市(Palm Beach Gardens)買下夢寐以求的退休住家，但一年之間地稅從6000元漲至1萬700元。她說，地稅壓力沉重，房屋保險費用也頗為可觀，很難跟80多歲的丈夫在這棟房子安享晚年。