WSJ：政治氛圍轉變 加國人紛紛脫手美國度假屋

政治氛圍轉變，讓加拿大人紛紛賣掉持有數十年的美國度假屋。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，政治氛圍轉變，讓加拿大 人紛紛賣掉持有數十年的美國度假屋。房地產 仲介業者說，原本受到加拿大民眾喜愛的冬季期間度假勝地佛羅里達州和亞利桑納州，現在都出現脫手度假屋的狀況。

住在蒙特婁附近的56歲加拿大小學教師娜塔莉‧曼庫索(Nathalie Mancuso)，原本沒打算賣掉佛州 龐帕諾海灘(Pompano Beach)的度假屋。她說，儘管住戶協會管理費(homeowners association fees)不斷上漲，過去一年來加幣貶值，但與丈夫都非常珍惜到佛州過冬的時光，川普總統對加拿大宣布關稅新措施卻讓她擔心美國可能懲罰持有美國房地產的加拿大公民。

她說，川普不斷以美國「第51州」形容加拿大，對她來說成了壓垮駱駝的最後一根稻草。3月間，曼庫索以23萬5000元賣掉2019年買下的1100平方呎兩臥兩衛浴康斗公寓，成交價比當年買房高了10萬，不過這些年來花了4萬元裝修費用。

曼庫索說，最後確定要賣房子是基於政治因素，「我們對於可能出現的狀況感到害怕」。

報導指出，當地仲介業者說，佛州、亞利桑納州都出現加拿大人紛紛賣掉度假屋的狀況，經濟考量也是原因之一。

加幣最近幾個月對美國嚴重貶值，加幣兌換美元今年稍早創下22年來最低點，使得加拿大公民在美國繳交住戶協會管理費、房屋保險、房產稅等開銷，負擔相對變重。以美元賣掉冬季度假屋，此時對加拿大公民則較有好處，而且加拿大人喜歡的避寒勝地，房地產過去幾年升值不少。

房地產業者說，除了經濟因素之外，加拿大人現在賣掉度假屋與政治因素更有關係。業者說，川普對加拿大進口商品開徵25%關稅，經常說要併吞加拿大，加拿大客戶表示在美國感覺到愈來愈不受歡迎，擔心在美國持有房地產可能被課更重的稅，外國人士在美國停留超過30天必須登記的新規，也讓加拿大公民擔心今後旅遊將面臨更多限制。