關稅恐致銷量下滑 車商預防買氣跌 紛推新車優惠價

福特推出方案，給予消費者員工折扣。（路透）

隨著美國最新關稅 措施預期將全面推升汽車售價，為避免新政策實施初期銷量大幅下滑，不少車廠紛紛推出包括「員工價」等特殊優惠，試圖吸引消費者買車。

Car and Driver雜誌報導，兩家汽車大廠決定向所有消費者提供內部「員工價」。福特(Ford)推出「來自美國，為了美國」(From America, for America)的方案，將給予消費者員工折扣，優惠適用多款2024與2025年式的福特與林肯(Lincoln)車款，優惠活動持續至6月2日，但不適用部分在美國生產的2025年式車款，包括福特Expedition、林肯Navigator、福特Super Duty系列卡車以及性能強悍的越野車Raptor。

Stellantis則宣布針對現有庫存的2024年式車型祭出員工價，優惠僅持續至4月30日，但涵蓋廣受歡迎的車款，例如克萊斯勒(Chrysler) Pacifica、道奇Charger、吉普Compass及Ram HD系列卡車。

其他汽車製造商則暫時打算自行吸收關稅成本。BMW表示，在墨西哥 生產的車款，包括長青車系3系列房車及運動型M2雙門跑車將自行吸收關稅增加的成本，直到5月1日為止。BMW的對手賓士(Mercedes-Benz)也計畫在初期自行吸收關稅成本，但並未說明會持續多久。

現代汽車(Hyundai)表示至少兩個月內不會調漲價格，但從2026年車型開始，將停止提供免費保養服務。這項凍漲政策也適用於現代旗下的豪華品牌Genesis，持續至6月2日。

日產(Nissan)則透過調降旗下兩款暢銷車型售價來回應關稅影響，首先Rogue休旅車降幅最高達1930元，Pathfinder則降價達1170元，但尚未公布針對其在墨西哥生產的Kicks、Sentra與Versa等經濟型車款的因應方案。

新車價格上漲將對二手車 價造成影響，主要取決於供需，也就是當價格親民的新車的數量減少時，消費者自然會轉向「較少使用」的二手車市場，造成市場原本就有限的需求上揚。這種情況在過去疫情期間已有先例。