我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

對等關稅恐導致汽車保費飆升 這5種方法可少付點

編譯尤寶琪／綜合報導
每家保險公司對駕駛的風險因素看法不同，因此最好多比較幾家。（美聯社）
每家保險公司對駕駛的風險因素看法不同，因此最好多比較幾家。（美聯社）

持續的關稅戰會導致已經上漲的汽車保險費率，進一步飆升。

除了汽車關稅以外，鋼鐵和鋁的關稅也可能會進一步增加保險成本，因為汽車用到這些金屬，而約50%的鋁，都是從墨西哥和加拿大進口而來；美國有約35%的鋼鐵進口是來自加拿大。

貿易戰爆發之際，汽車保險成本就已經開始飆升。Insurify預測，即使沒有關稅，汽車保險仍將上漲約5%。

不過，消費者並不會立即就感受到漲價的壓力，因為保險公司只有在續保時，才能藉機提高價格。此外，保險公司仍須獲得各州的批准才能提高保費

但根據Insurify的報告，消費者最快在2025年底就能感受到影響。以下是你可以節省汽車保險費用的方法：

1.貨比三家

每家保險公司對駕駛的風險因素看法不同，因此最好多比較幾家，看看在相同的承保範圍和自付額(deductible)範圍內，哪家比較優惠。專家建議要續保時，應把握機會貨比三家。

2.提高自付額

自付額是保險生效前需自付的修理費用；通常自付額愈高，保費就愈低。根據「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)數據，自付額從200元提高到500元，就可將全險費用降低達30%。不過，需確保自己負擔得起自掏腰包的額外費用。

3.提前付清年度保費

許多保險公司都會針對將保費分成每月付款，額外收取費用。續保時預付全年保費，有些公司會提供折扣。

4.改善信用評分

除了幾個州以外，保險公司在確定保費時，可以將駕駛人的信用評分列入考量；你的信用評分愈高，保費率就愈低。為了提高信用評分，請按時支付帳單，檢查信用報告是否有錯，而減少使用信用額也可幫助提高評分。

5.將汽車和房屋保險綁定一起

保險公司會獎勵購買多種保險的客戶，所以，如果你的汽車和房屋保險是出自同一家公司，那根據保險公司和州，你有機會獲得高達25%的折扣。

保險公司會獎勵購買多種保險的客戶，所以如果你的汽車和房屋保險出自同一家公司，你有...
保險公司會獎勵購買多種保險的客戶，所以如果你的汽車和房屋保險出自同一家公司，你有機會獲得高達25%的折扣。(美聯社）

保險 保費 關稅

上一則

豬肝過濾人血實驗 治療急性肝衰竭 獲食藥局批准

下一則

治洪經費被刪減 環團：密西西比河列最瀕危河流

延伸閱讀

川普關稅重擊 美晶片設備製造商每年恐損失逾10億元

川普關稅重擊 美晶片設備製造商每年恐損失逾10億元
IDC：蘋果為避關稅 iPhone首季拉貨急增10%

IDC：蘋果為避關稅 iPhone首季拉貨急增10%
白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議

白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議
鋪路新關稅 川普政府啟動270天半導體與藥品進口調查

鋪路新關稅 川普政府啟動270天半導體與藥品進口調查

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普