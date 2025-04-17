對等關稅恐導致汽車保費飆升 這5種方法可少付點

每家保險公司對駕駛的風險因素看法不同，因此最好多比較幾家。（美聯社）

持續的關稅 戰會導致已經上漲的汽車保險 費率，進一步飆升。

除了汽車關稅以外，鋼鐵和鋁的關稅也可能會進一步增加保險成本，因為汽車用到這些金屬，而約50%的鋁，都是從墨西哥和加拿大進口而來；美國有約35%的鋼鐵進口是來自加拿大。

貿易戰爆發之際，汽車保險成本就已經開始飆升。Insurify預測，即使沒有關稅，汽車保險仍將上漲約5%。

不過，消費者並不會立即就感受到漲價的壓力，因為保險公司只有在續保時，才能藉機提高價格。此外，保險公司仍須獲得各州的批准才能提高保費 。

但根據Insurify的報告，消費者最快在2025年底就能感受到影響。以下是你可以節省汽車保險費用的方法：

1.貨比三家

每家保險公司對駕駛的風險因素看法不同，因此最好多比較幾家，看看在相同的承保範圍和自付額(deductible)範圍內，哪家比較優惠。專家建議要續保時，應把握機會貨比三家。

2.提高自付額

自付額是保險生效前需自付的修理費用；通常自付額愈高，保費就愈低。根據「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)數據，自付額從200元提高到500元，就可將全險費用降低達30%。不過，需確保自己負擔得起自掏腰包的額外費用。

3.提前付清年度保費

許多保險公司都會針對將保費分成每月付款，額外收取費用。續保時預付全年保費，有些公司會提供折扣。

4.改善信用評分

除了幾個州以外，保險公司在確定保費時，可以將駕駛人的信用評分列入考量；你的信用評分愈高，保費率就愈低。為了提高信用評分，請按時支付帳單，檢查信用報告是否有錯，而減少使用信用額也可幫助提高評分。

5.將汽車和房屋保險綁定一起