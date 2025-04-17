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進口關稅增 新研究：汽車保險費年底平均將上漲8%

記者顏伶如／綜合報導
車禍常損壞的汽車零件，如引擎蓋、擋泥板和車燈，三個月後的價格會更貴。（美聯社）
車禍常損壞的汽車零件，如引擎蓋、擋泥板和車燈，三個月後的價格會更貴。（美聯社）

華爾街日報分析，許多駕駛人恐怕不了解，汽車保險費用對於關稅也相當敏感；車輛、汽車零件變得更貴，理賠成本相對提高。不過增加成本會等一段時間之後，才開始反映在保費上。

進口汽車從4月3日被課徵25%關稅，5月3日則對汽車零件徵關稅，受到關稅影響，維修汽車的開銷變高，如此一來不但新車價格上升，就連二手車的需求與價格都跟著走高，汽車保險費用與換車開銷也上揚。

保險比較平台Insurify的最新研究顯示，對來自加拿大和墨西哥的汽車和汽車零件徵收25%的關稅，將導致保費到2025年底時，平均上漲8%，從每年2313元上漲至2502元。

這主要是因為美國嚴重依賴鄰國生產的汽車和汽車零件，而當零件變得更昂貴時，支付維修和更換的保費也將隨之上漲。

保費上漲也許不像車價一漲就幾千元，但是影響的消費者人數遠較多。這意味駕駛人避免汽車關稅最大財務衝擊的最佳方法：繼續使用目前的車，會變得較貴。

線上市場Autotrader總編輯慕迪（Brian Moody）指出，保住現有的車仍能幫你省錢，不過不是完全不受影響。過去三年，修車和保險的費用分別上漲了27%和53%，遠高於整體通膨的步調。

車身零件協會（Automotive Body Parts Association）會長薩萊米（Edward Salamy）表示，車禍常損壞的汽車零件，如引擎蓋、擋泥板和車燈，三個月後的價格會更貴。

如果知道自己的車需要修理或保養，慕迪說最好趕快做，如此不僅省錢，而且關稅可能導致某些零件缺貨，使車子無法正常運作的時間更久。

保險複雜之處在於，價格變化周期可能漫長而緩慢，今天突然上漲的理賠成本，恐怕要等一、兩年後才開始反映在保費上。聯邦準備理事會(Federal Reserve)密切關注這種時間差的狀況，經常舉例做為通膨依然居高不下的觀察指標之一。

時間差的出現是因為州政府管理的一般保險政策，包括絕大多數汽車及房屋保險，保險公司很難基於未來風險預測就先行調高保費。保險公司必須向主管機關說明哪些原因造成現在成本增加，針對日後提高保費向政府機關提出申請。另外，保單一旦簽訂，保費價格就保持不變，直到保單到期必須續約時才能調整。

如果知道自己的車需要修理或保養，專家說最好趕快做，如此不僅省錢，而且可避免關稅導...
如果知道自己的車需要修理或保養，專家說最好趕快做，如此不僅省錢，而且可避免關稅導致某些零件缺貨。（美聯社）

保險 保費 關稅

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