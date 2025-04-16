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「在家工作毀了我」 遠距員工太孤獨、想回辦公室

編譯廖振堯／綜合報導
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遠距員工抱怨，孤立摧毀地們的社交技巧。（美聯社）
遠距員工抱怨，孤立摧毀地們的社交技巧。（美聯社）

新冠疫情爆發五年後，政府和企業都開始召回遠端工作的員工，而許多員工也對此感到不滿：一項調查顯示超過九成的亞馬遜員工反對每周工作五天的要求；丕優研究中心(Pew Research Cente)調查發現如果雇主取消遠端工作的選項，近半員工可能會尋找新工作。但卻有一小部分無奈的人，巴不得回到辦公室的小隔間，卻因為各種因素被「困」在家中工作。

完全在家工作的人懷念與同事討論、富有創造力的時光。（路透）
完全在家工作的人懷念與同事討論、富有創造力的時光。（路透）

華爾街日報報導，這可能是因為他們的實體辦公室不復存在，或是公司指定該職位為完全遠距。Reddit論壇上經常可見這類人發文，標題諸如「在家工作毀了我」、「我非常討厭在家工作」。

35歲的企業家崔維斯·吳(Travis Woo)本來住在西雅圖，現已實現夢想在夏威夷歐胡島(Oahu)遠距工作。他最近發布一段帶著狗在蔚藍天空、海灘美景上散步，令人稱羨，但他說的話卻不那麼美好，「遠距工作讓我得以搬到夏威夷，但社交方面有很多負面影響…其中一個代價就是孤獨。整天對著電腦螢幕感覺就像被關在動物園裡一樣，一個被關在籠子裡的人類。」

一些不快樂的遠距員工抱怨，孤立摧毀地們的社交技巧。崔維斯·吳說，周末見朋友有點尷尬，因為未經過一周的「社交暖身」。華盛頓州58歲的羅絲（Ellyn Rose）是遠距高級項目管控工程師，周間晚上想與朋友聚聚，但是到辦公室上班的友人只想在家休息，「他們這一天已有夠多社交」。

一項調查發現，只有3%的白領員工想要一周五天都回辦公室上班，但是完全在家工作也有不少缺點。41歲工程師彼得斯(Damien Peters)來自馬里蘭州銀泉(Silver Spring)市，是一家全遠距諮詢公司的合夥人，他說很容易因家事、稅務等雜事分心，他也懷念與同事之間的情誼，雖然他個性內向、有點不愛社交，但也不是「不想見任何人」。

不過彼得斯知道自己是特例，他的妻子就完全在家上班，而且熱愛這種工作方式。

全國猶太婦女理事會(National Council of Jewish Women)發展長布魯姆金(Amy Aronoff Blumkin)表示，她懷念富有創造力、走進同事辦公室討論的時光，而不是透過Zoom通話；此外，建立關係、迅速決策、指導年輕員工都變得更難。「我最親密的朋友大多是我在工作中認識的人，他們幫助過我，也參加過我的婚禮。現在沒有這些了。」

儘管這些人渴望回辦公室工作，卻也不一定希望一周五天都坐在辦公桌前。民調機構蓋洛普(Gallup)指出，許多人更喜歡混合在家上班和到辦公室上班的工作模式；史丹福大學經濟學家布魯姆(Nicholas Bloom)稱這種上班方式同樣高效，員工更快樂，離職率下降35%。

有少數人巴不得回到辦公室的小隔間上班，卻因為各種因素被「困」在家中工作。（美聯社...
有少數人巴不得回到辦公室的小隔間上班，卻因為各種因素被「困」在家中工作。（美聯社）

在家上班 夏威夷 史丹福大學

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