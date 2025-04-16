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擺脫職場壓力 年輕人「微退休」放長假重啟生活

編譯陳韻涵／綜合報導
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「微退休」者常會當個背包客去旅行。（路透）
「微退休」者常會當個背包客去旅行。（路透）

愈來愈多年輕人為逃避現實的困難，尋求短暫的迷你退休(mini-retirements)或微退休(micro-retirement)，給自己放一段離職後的長假。

紐約時報報導，30歲的瑪麗娜·考薩爾(Marina Kausar）在金融和科技業擔任多項職務後，覺得壓力很大、筋疲力盡。 

2023年12月，考薩爾「裸辭」並利用積蓄專心做她想做、先前因工作耽誤的事，放假三個月。 

現居休士頓的考薩爾說：「我現在有更多的時間運動，吃得更營養，睡得更安穩，就像重新啟動；成年後，我頭一次有這種感覺。」

考薩爾後來發現「微退休」一詞與她的經歷產生共鳴，對大多數美國人而言，能夠存下足夠積蓄而不必工作，是遙不可及的理想；這種焦慮感對於接近退休的人而言，近期隨著股市動盪而加劇。 

既然沒有辦法斷開職場，許多無可奈何的員工轉向「安靜離職」(quiet-quitting，指員工默默減少工作參與和投入)、「懶廢活」(acting your wage，指拿多少錢做多少事)，或善用假期。

如今，許多年輕人等不到退休，便延長換工作的空檔「休假、迷你退休或微退休」。

迷你退休的形式多元，可能是被解雇後花更多時間考慮轉換職涯跑道、申請無薪假(但不一定留職停薪)、或在自願離職後休整更長時間。

鑽研這類新興休假趨勢的華盛頓大學商學系助理教授琪拉·沙布蘭(Kira Schabram)表示，許多人無法負擔暫離職場的開銷，而那些可以微退休的人，財務狀況相對穩定。

她25歲 在南美各國旅行

2015年，當時25歲的珊卓·德拉克魯茲(Sandra De La Cruz)休假四個月；她當時擔任建案的助理經理，因為與父母同住而存下約1萬2000元。

她的父母認為，她大可以把這筆積蓄拿來買房，但生於秘魯、現居康乃狄克州哈特福德郡(Hartford County)的德拉克魯茲卻想去南美洲旅行。

她心想：「這可能是我一生中，唯一可以隨意出走而不影響任何人的時候。」

在提前支付約半年的學生貸款後，她前往秘魯探親一個月，接著在南美洲各國旅行。

現年35歲的德拉克魯茲說：「那是我一生中少有的真正快樂時光，不用煩惱醒來就得上班，而是睜開眼睛，隨心所欲地想去哪，就去哪。」

德拉克魯茲表示，在她微退休期間，她謹慎的保留所有專業人脈，而若她花光積蓄，父母也願意為她償還學貸。

她結束旅行後一個月，再次於建築業找到新工作。她把有信心面對職場的不確定，歸功於2015年的「微退休」，「我比較不怕改變，因為我知道有很多可能」。

她27歲 落腳墨西哥工作

2022年底，27歲的設計研究員伊莎貝爾·佛斯(Isabel Falls)住在大蘋果，卻感覺漂泊不定，「彷彿失去方向」。

佛斯懷念親近大自然，「讓我感覺生氣勃勃」的日子；於是，她開始努力存錢，並在2023年5月提出休假一年的請求。

佛斯希望在自己感覺身體健康之際去旅行，她說：「能夠做到這件事，真是太幸運了，我認真體會到這點。」

佛斯未負債，她知道用罄儲蓄，可以搬到父母家住；雖然她以背包客的方式旅行，但她也在期間深思熟慮職涯方向等議題。

兩年後，佛斯落腳墨西哥，以自由工作者的身分在旅行社工作；她認為此工作的彈性很誘人，而她仍在探索自己的未來。

她說：「我現在賺的錢肯定比以前少，但我不是『刻苦磨練以期55歲退休』的那種人。」

佛斯坦言，有時會感覺比不上選擇傳統職涯的同儕，但她自認為做出正確的決定。她說：「我可以工作、賺錢、儲蓄，並過著我想要的生活。」

享受「微退休」不用煩惱醒來就得上班，睜開眼睛，隨心所欲地想去哪就去哪。（路透）
享受「微退休」不用煩惱醒來就得上班，睜開眼睛，隨心所欲地想去哪就去哪。（路透）

退休 克魯茲 墨西哥

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