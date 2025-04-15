我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特犬咬死貴賓犬肇逃 南加警追緝「凶嫌」和飼主

金價驚驚漲未來數年衝4000大關？有五大推力

美軍最佳突擊兵競賽 女性完賽創歷史性首例

中央社綜合外電報導
中尉懷特（右）與上尉戴坦爾（左）完成艱苦賽程，拿到第14名。(美聯社)
中尉懷特（右）與上尉戴坦爾（左）完成艱苦賽程，拿到第14名。(美聯社)

美國首度有女性陸軍突擊兵參加年度最佳突擊兵競賽，中尉懷特（Gabrielle White）上週末與一名隊友完成3天的艱苦賽程，最終拿到第14名。

美聯社報導，懷特與上尉戴坦爾（Seth Deltenre）雙人組是進入決賽的16隊之一，他們要互相競爭，看誰才是這支菁英部隊中最傑出的人才。總共有52隊參賽，除了懷特這組之外，其餘全是由男性組成的組合。

兩名中尉霍坎森（Griff Hokanson）和摩爾（Kevin Moore）的雙人組贏得優勝，他們都是第75突擊兵團成員。懷特與戴坦爾則來自喬治亞州班寧堡（Fort Benning）陸軍卓越中心（Army Center of Excellence）。

中尉懷特（右）與上尉戴坦爾（左）完成艱苦賽程，拿到第14名。(美聯社)
中尉懷特（右）與上尉戴坦爾（左）完成艱苦賽程，拿到第14名。(美聯社)

女軍人直到2015年才獲准加入陸軍突擊兵，陸軍在那一年開放女性進入突擊兵學校。2015年8月，兩名女軍人第一次完成突擊兵課程。同年稍晚，美國國防部允許女性擔任所有戰鬥職位。

在今年之前，從未有女軍人參加在班寧堡舉行的最佳突擊兵競賽。參賽者必須是陸軍突擊兵，兩人一組，在超過30個項目中一較高下。

根據比賽規定，他們必須在3天內移動約97公里以上，幾乎不得休息，內容包括直升機任務、體能測驗、地面導航、武器資格測試、障礙賽和其他項目。

若是在前些年，美國陸軍或許會在敘事或新聞稿中提到女軍人這次創下的歷史性首例，但今年可能不會這麼做。

在現任總統川普和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）掌政下，國防部禁止任何宣揚多元、平等和包容的行為。在當局近期清理軍方網站和社群媒體貼文的行動中，大部分提到女性和少數族裔創下歷史性首例的文字都被刪除。

陸軍發言人蘇里吉（Christopher Surridge）說，25歲的懷特是非裔步兵團軍官，2021年5月畢業於美國軍事學院（Military Academy at West Point，即西點軍校），2022年4月完成突擊兵學校課程。

陸軍表示，截至今年1月，共154名女性畢業於突擊兵學校。

上一則

美前副卿阿米塔吉逝世 曾多次訪台

延伸閱讀

美退將任總長兵推顧問 揭仲：距美台聯戰還有很大差距

美退將任總長兵推顧問 揭仲：距美台聯戰還有很大差距
NBA／最後7秒包辦抄截、助攻、絕殺 吉迪繼承喬丹紀錄

NBA／最後7秒包辦抄截、助攻、絕殺 吉迪繼承喬丹紀錄
NBA／回敬詹皇 公牛吉迪壓哨三分球絕殺湖人

NBA／回敬詹皇 公牛吉迪壓哨三分球絕殺湖人
NBA／絕殺你的絕殺 公牛吉迪壓哨Logo shot逆轉湖人

NBA／絕殺你的絕殺 公牛吉迪壓哨Logo shot逆轉湖人

熱門新聞

LVMH德州廠。路透

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

2025-04-10 13:45
麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
孟昭文等國會議員所搭乘的美國航空班機，在雷根國家機場停機坪上被另一架飛機撞到。(取自X@Grace Meng)

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

2025-04-10 15:47
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
全美已有近300名外籍學生在沒有明確理由的情況下突然被取消留美身分。(美聯社)

中國籍計算機博士無犯罪紀錄遭簽證取消 留學生群體恐慌

2025-04-08 19:40

超人氣

更多 >
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅