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報稅4/15截止 九個州災區納稅人自動延至5/1

編譯盧炯燊／綜合報導
多個發生天災的州，報稅獲延期。圖為俄亥俄州河淹沒辛辛那提市的街道。(美聯社)
多個發生天災的州，報稅獲延期。圖為俄亥俄州河淹沒辛辛那提市的街道。(美聯社)

聯邦報稅季節於1月27日開始，4月15日截止，如無特殊情況，所有納稅人需要在截止日前完成報稅，若需要更多時間報稅，納稅人可以在最後限期前申請延期，但須先繳納稅款，否則會面臨罰款。

受天災影響地區的納稅人可自動獲得延期，例如遭遇到毀滅性野火肆虐的加州洛杉磯郡納稅人，個人所得稅申報與繳稅的截止日期自動延至10月15日。另外有九個州的災區納稅人也可獲延期至5月1日。

根據國稅局(IRS) 規定，獲自動延期報稅的地區，必須是受到聯邦緊急事務管理局(FEMA)災難聲明影響的納稅人。

在這九個州裡，阿拉巴馬、佛州、喬州、北卡及南卡州，全州納稅人都可自動延期至5月1日。至於阿拉斯加、新墨西哥、田納西、維吉尼亞，只有屬於災區的納稅人才獲延期。

有關符合5月1日截止日期要求的地區清單，可在國稅局官方網站上查閱，網址為︰ https://www.irs.gov/newsroom/irs-reminder-disaster-victims-in-twelve-states-have-automatic-extensions-to-file-and-pay-their-2024-taxes

除此之外，個別災情特別嚴重的個人及企業，延期更久。

其中除上述的洛杉磯郡延至10月15日；今年2月受嚴重風暴襲擊的肯塔基州全境，以及西維吉尼亞州有12個郡，獲延至11月3日，名單同樣列在國稅局官網。

與此同時，為避免延誤，國稅局建議納稅人在準備好一切報稅材料後，最好是通過電子報稅的方式提交準確稅表，因為電子報稅不但可幫助納稅人避免出現計算錯誤，同時能夠指導一步步完成報稅程序。

國稅局還建議納稅人聘用值得信賴的稅務專業人士，避免受到報稅詐騙。

報稅 國稅局 西維吉尼亞州

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