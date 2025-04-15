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縱火犯：痛恨賓州州長 想揍他一頓 家人：他患精神病

記者張聲肇／綜合報導
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涉嫌對賓州州長官邸縱火的嫌犯鮑墨14日出庭，法官不准保釋。(美聯社)
涉嫌對賓州州長官邸縱火的嫌犯鮑墨14日出庭，法官不准保釋。(美聯社)

被控對賓州州長官邸縱火的嫌犯鮑墨(Cody Balmer)的母親14日說，她兒子有躁鬱症和精神分裂症，最近想要帶他求醫，卻「沒人願意幫助」， 而且他沒吃藥。警方表示鮑墨因「與縱火無關的醫療事故」，在警方監視下，在醫院接受治療後出庭，法官不准保釋。

鮑默13日凌晨越過鐵牆，將夏皮羅州長官邸燒成一片狼藉。他對警方說，原本打算如果碰到夏皮羅，會用一把鐵槌狠揍他一頓。美聯社報導，38歲的鮑墨對州長敵意這麼深，與其政治或宗教立場是否有關，目前不知。

鮑默的母親說，「他(最近該吃藥時)沒吃藥。我只能講這麼多。」不過14日出庭時，鮑默告訴法官他沒有精神問題，是個失業的焊工，沒有收入或積蓄，卻有很多子女。

夏皮羅在哈里斯堡(Harrisburg)的官邸是1968年建造，沒有自動噴水救火設備，被縱火後燒成一片狼藉，當地消防隊長恩特賴恩(Brian Enterline)說，可能要好幾百萬元來修復。州長全家六口、兩隻狗，和一家訪客半夜被迫撤離。

夏皮羅說，遭縱火的客廳，正是前一晚才和朋友一家一起過猶太逾越節的地方，半夜2點，州警猛敲門把大家都吵醒，他們慌忙撤離，消防隊員很快把火撲滅，沒有人受傷。

警方指出，鮑墨從家裡走了一個鐘頭，到州長官邸；他承認「對州長懷恨在心」 。他放完火回到家，警方在他家發現做案時所穿的衣服，和一把長柄大槌。

警方接到他老情人的電話，才知道他是縱火嫌犯。他先向老情人坦承犯案，並請她報警。他出院後，警方將正式逮捕他。

被視為2028年問鼎白宮人選的夏皮羅說，縱火案嚇不了他，他照樣會做好該做的事，也照樣會遵從自己的宗教習俗。

川普總統說，鮑墨看起來也不是他的粉絲，「這傢伙基本上誰也不服。當然，這種事不容發生。」

鮑墨面臨謀殺未遂、恐怖主義、加重縱火、加重攻擊等罪的指控。

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