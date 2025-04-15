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佛州迪士尼暑假搶客 3~9歲兒童門票半價

記者胡玉立／綜合報導
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為吸引遊客，佛羅里達州迪士尼世界主題樂園今年夏天提供3至9歲兒童門票半價優惠和多項折扣。(路透)
為吸引遊客，佛羅里達州迪士尼世界主題樂園今年夏天提供3至9歲兒童門票半價優惠和多項折扣。(路透)

為鼓勵閤家出遊，佛羅里達州迪士尼世界（Walt Disney World）主題樂園最近宣布，今年夏天3至9歲的兒童將享有門票半價優惠，外加多項適合家庭同樂的折扣和娛樂活動。

對這些特價方案心動的家庭，不妨仔細了解以下內容：

首先，3至6歲兒童半價優惠票，適用入園期間為2025年5月27日至2025年9月20日，需購買效期三天或三天以上的門票；半價兒童票現在已經開放購買。迪士尼世界門票，10歲以上為成人票價，3歲以下可免費入場。

其次，迪士尼再度推出免費餐飲方案優惠：遊客若購買無折扣的四晚四天（或更長天期）套裝行程，包括指定入住的迪士尼度假酒店（Disney Resort）客房一間及附帶Park Hopper選項的門票一張，即可獲得免費餐飲方案。適用這項優惠的入園期間為2025年6月29日至12月22日的特定日期。

此外，5月27日到9月1日，佛州迪士尼世界的「神奇王國」（Magic Kingdom）和「新世紀樂園」（EPCOT）將推出專為兒童設計的全新體驗。

「神奇王國」今夏將推出全新夜間遊行，「彼得潘」（Peter Pan）、「冰雪奇緣」（Frozen）、「魔法滿屋」（Encanto）等迪士尼動畫電影角色將在遊行中現身。迪士尼公司表示，「迪士尼星光遊行」（Disney Starlight）是近十年來「迪士尼世界」首次夜間遊行。

「神奇王國」的故事書馬戲團（Storybook Circus）和明日世界（Tomorrowland）兒童區，將推出新活動以及與迪士尼卡通人物互動的機會。

至於迪士尼好萊塢夢工場（Hollywood Studios）5月27日將首映兩部新兒童劇「小美人魚：音樂冒險」（The Little Mermaid: A Musical Adventure）和「迪士尼反派：不美好的結局」（Disney Villains: Unfairly Ever After）。

迪士尼 Disney 佛州

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