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關稅政策反覆 民眾憂漲價搶囤貨備用 怕東西變得更貴

記者顏伶如／綜合報導
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川普關稅政策反覆，不少民眾擔心新冠疫情期間物資短缺、價格飆升、供應鏈中斷等夢魘再次出現，現在乾脆先行囤貨，大量購買買米、油、番茄醬和咖啡。(路透)
川普關稅政策反覆，不少民眾擔心新冠疫情期間物資短缺、價格飆升、供應鏈中斷等夢魘再次出現，現在乾脆先行囤貨，大量購買買米、油、番茄醬和咖啡。(路透)

華爾街日報(WSJ)9日報導，川普關稅政策反覆，不少美國民眾擔心新冠疫情期間物資短缺、價格飆升、供應鏈中斷等夢魘再次出現，現在乾脆先行囤貨，醋、輪胎、家具等都先買著備用。

住在科羅拉多州朗蒙特(Longmont)、經營烘焙生意的37歲婦人葛羅威(Brandy Galloway)，上周聽到新一波關稅措施的消息，立即決定採取行動。她跟丈夫忙著買米、橄欖油、番茄醬，還一口氣買了7磅咖啡，各式各樣的豆類。她說，如果經濟能力許可，其實應該購買三倍數量。她表示，雖然所有東西都貴，「但再過幾周，恐怕變得更貴」。

福特汽車提供員工優惠價格給一般消費大眾，鼓勵盡快換車。(美聯社)
福特汽車提供員工優惠價格給一般消費大眾，鼓勵盡快換車。(美聯社)

報導指出，川普總統9日宣布對等關稅暫停90天，讓消費者與企業大呼意外，市場與經濟預測重新調整；充滿不確定的氛圍讓許多民眾記憶猶新，深怕疫情期間缺貨、通膨高漲、供應鏈受挫等問題再現，因此開始未雨綢繆，除了大量購買日常生活必需品、還加速單價較高物件的購買計畫，例如汽車、電器產品等。對於經濟走向深感憂慮的民眾，囤貨準備顯得格外積極。

葛羅威說，即使川普關稅尚未導致物價飆高，某些零售業者還是可能以關稅當藉口，趁機漲價。她表示，疫情期間通膨驟然惡化，光是每個月買菜與日常開銷就導致負債。她說，不相信川普暫停對等關稅對於現況會帶來太多改變，因為川普對中國的關稅已拉高到145%。

專門追蹤美國民眾信用卡數據的分析機構「恩斯特市場分析」(Earnest Analytics)指出，消費者上周六對於蘋果公司(Apple)的消費金額，比先前四個周六的平均值相比，高出33%，在美國家居品牌Restoration Hardware的消費多了26%，在家得寶(Home Depot)則多10%。

福特汽車(Ford Motor)讓一般消費大眾也能使用員工購買優惠。家具零售商Raymour & Flanigan打出促銷口號是「鎖定關稅實施之前的價格」，珠寶商Ana Luisa則告訴客戶，如果中意某些首飾，「現在是最佳購買時機」。

田納西州拉福萊特(La Follette)Eagle Tire Pros修車行老闆強生(Brandon Johnson)說，數十名消費者擔心漲價，因此提早前來換輪胎。他說，川普2日宣布關稅措施之後，馬上把店裡的輪胎銷售量提高一倍。強生說，幸好絕大多數關稅暫停，已經備妥輪胎庫存則感到欣慰，「可以讓我們有時間喘息，評估狀況」。

除了大量囤積日常生活必需品，民眾還加速單價較高物件的購買計畫，例如汽車、電器產品...
除了大量囤積日常生活必需品，民眾還加速單價較高物件的購買計畫，例如汽車、電器產品等。(路透)

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