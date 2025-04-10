生性內向但想賺高薪？這5個年薪逾10萬工作適合你

專家說適合內向者的工作有兩個要素，那就是「高自主性」和「低社交互動」。圖為一名天文學家準備針孔投影機以便觀察日偏食。（歐新社）

暢銷書作家、TED最受歡迎的演講者之一蘇珊．凱恩(Susan Cain)，在接受CNBC Make It採訪時表示，內向的人面對風險會較審慎，但富有創造力，並且是強大的問題解決者。

考慮到這些技能，再結合像是善於內省和享受獨處等與人格類型相關的其他特徵，有些工作可能更適合內向的人。

求職者資源網站Resume Genius在近期列出了一系列適合內向者的工作；該網站利用勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)和Glassdoor等網站數據，並將焦點放在兩個要素。根據Resume Genius職業專家內森．索托(Nathan Soto)，這兩個要素是「高自主性」和「低社交互動」；然後根據薪資報酬的高低，對工作進行排行。

根據美國勞工統計局和所在行業的年薪中位數，以下是適合內向者的五大工作：

1.放射科醫生(Radiologist)：年薪23萬9200元。

2.自然科學經理(Natural sciences manager)：年薪15萬7740元。

3.物理學家和天文學家(Physicist and Astronomer)：年薪14萬9530元。

4.電腦與資訊研究科學家(Computer and information research scientist)：年薪14萬5080元。

5.電腦硬體工程師(Computer hardware engineer)：年薪13萬8080元。

上述職業都非常適合重視獨立工作的人。

索托指出，與科技相關的工作「會花大量時間在電腦；他們可能會是以團隊的形式工作，但不會有面對面互動。」

Resume Genius完整名單上的許多工作，都可以完全遠端進行，像是排名第六的軟體開發人員，年薪中位數為13萬0160元，而排名第八位的精算師，年薪中位數為12萬元。