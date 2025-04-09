自配水溝、防火牆板…南加首推「抗野火」住宅

總部位於加州的 KB Home，在南加州聖地牙哥市郊艾斯康地多推出首個「抗野火」社區。(取自臉書／IBHS)

總部位於加州 的建商KB Home，在南加州聖地牙哥(San Diego)市郊艾斯康地多(Escondido)推出首個「抗野火」社區，竣工後將有64棟獨立屋，全部符合商業與家庭安全保險協會(IBHS)制定的抗野火標準，可對抗發生野火時，起火的三大來源：四處亂飛的火燼、火焰及輻射熱，保護房屋免受野火所毀。

建商指出，這些抗野火房屋配有帶蓋的排水溝、封閉的屋簷、不易燃的牆板(如灰泥和纖維水泥)、強化玻璃窗以及不易燃的露台、門和屋頂，使用混凝土地基、灰泥(stucco)和石頭。在距離房屋至少5呎的地方，設立低可燃性植被的防禦空棟。整個街區都使用金屬圍欄。

這個開發案已售出20棟房屋，部分已完工並有三位房主入住，房屋售價由100萬元到數百萬元不等。

今年1月洛杉磯 世紀野火裡，有一些房屋即使鄰居全付諸一炬，但它們卻毫髮無損。這些房子使用抗火建材，因而逃過一劫。

KB Home區域總經理魯夫納(Steve Ruffner)表示，去年夏天，他與同事在太平洋海岸建築商會議上觀看了IBHS展示的防火住宅，印象深刻。加上洛杉磯世紀野火中倖存的房子帶來靈感，於是迅速改變策略納入更多防火組件及設計。

魯夫納說，這些房子配備防火百葉窗、門窗及鋼化窗戶。他不願透露成本增加了多少，只表示這更像是一個研發項目，看看能否把成本維持在合理的價位。

隨著氣候變遷 導致乾旱情況愈來愈嚴重，野火頻發，民眾的注意力已轉向防火住宅和社區。

在洛杉磯野火裡，倖存的房屋大多是客製化的個別住宅，而KB Home今次則是全國首家建商設計及全面建造64棟住宅，讓整個社區滿足防野火標準。