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暴雨引發河水暴洪 美南部和中西部已23死

記者張聲肇／綜合報導
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辛辛那提的俄亥俄河暴洪，淹沒安德森渡輪的坡道，只看得到招牌。（美聯社）
辛辛那提的俄亥俄河暴洪，淹沒安德森渡輪的坡道，只看得到招牌。（美聯社）

南部和中西部連日暴雨河流暴洪，上周迄今至少造成23人死亡，其中田納西就有10人，肯塔基州河流7日高漲到接近史上最高水位，州府所在法蘭克福(Frankfort)一家知名釀酒廠岌岌可危。

狂風暴雨龍捲風也導致阿肯色、印第安納等州河流暴漲，地方政府紛紛發出洪水警報。肯州和田州警消人員出動橡皮艇巡邏，德州到俄亥俄州電力和瓦斯業者暫停供電與瓦斯，位於肯塔基河岸附近歷史悠久的水牛足跡釀酒廠( Buffalo Trace Distillery)被迫關廠。

法蘭克福市美髮店的業主塔果爾(Jessica Tuggle)看著滾滾黃浪逼近店門說，「河水暴漲如此迅速，大家都嚇一跳。」

河邊居民威爾許(Ashley Welsh)和丈夫、四個小孩、家庭寵物5日就倉皇撤離，全部家當來不及搬到高處，被洪水淹沒。她家經營街頭民宿，她一早就去警告住客，也幫忙在隔壁的姊姊撤離。

她回家打盹片刻醒來，房裡已淹水3呎，「我們得涉水出門。」大水很快淹到二樓，6日早上，她從網路上查看家裡的監視攝影紀錄，「客廳漂著所有家具，我的心都碎了，一輩子累積的家當沒了。｣

2日開始的暴風雨已要走20多條人命，包括肯塔基州一名9歲男童，在趕搭校車的路上被暴洪沖走，阿肯色州5歲男孩在家被風吹倒的大樹壓死，密蘇里州16歲的消防志工趕去救人，車禍喪生。喬治亞州哥倫布市高爾夫球場樹木倒下，壓死高爾夫球車上的兩人。

肯塔基河洪峰7日早上達48.27呎，緊追1978年12月10日寫下的48.5呎歷史紀錄。凱若郡副司法官韓福瑞(Michael Humphrey)下令郡內危險地區民眾立即撤離，以免橫遭「史上未曾見過」的洪水沒頂。

氣象人員說，這波暴烈天氣可歸因於「暖和的溫度、不穩的大氣層、強風、和源自墨西哥灣的濕氣。」

肯塔基州 俄亥俄州 墨西哥灣

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