我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

親切、薪水低、通多國語言 AI護士正重塑醫院護理業

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧新創公司Xoltar的AI護士莎拉(Sarah)與患者視訊通話時的手機畫面。(美聯社)
人工智慧新創公司Xoltar的AI護士莎拉(Sarah)與患者視訊通話時的手機畫面。(美聯社)

人工智慧(AI)科技發展日新月異，逐步取代人類的工作，甚至開始搶飯碗，科技業推出AI護士承擔部分醫療工作，讓真人護理師相當排斥並全力反擊。

根據美聯社報導，民眾下次致電醫療院所約診，可能得到護士「安娜」(Ana)親切協助並回答任何醫療問題，而且「安娜」就像美國各地的護理師一樣，理性又熱情，甚至善用多國語言，不管是印地語(Hindi)或海地克里奧爾語(Haitian Creole)都能與患者侃侃而談。

原來「安娜」並非真人，而是由科技公司Hippocratic AI研發的AI機器人，受惠於自動化領域突破性發展，真人護理人員的工作已經可以交由AI護士完成。

而且AI護士每小時花費僅9元，與合格護理師時薪40元相比，堪稱物美價廉，引發全美最大護理工會「全國護理師聯盟」(National Nurses United，NNU)反彈，在各地醫院發起20多場抗議活動，爭取自身發言權並捍衛護理師若忽略自動化機器時可免受醫院懲處的權益。

NNU主任米雪兒·馬洪(Michelle Mahon)指出：「醫院始終等著有足夠合法的東西來取代護理師。」並強調：「整個AI醫療系統設計目的就是為實現自動化、降低護理人員技能，最終取而代之。」

不過今年元月，新上任的衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)公開主張AI護士和其他醫療人員一樣優秀；還有剛獲參院同意出掌聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)的名醫奧茲(Mehmet Oz)也深信AI技術可以「幫助醫師與護理師擺脫所有書面工作」。

雖然AI技術還是可能犯錯，經過長期測試已經達到改善醫療品質並精簡成本的雙重目標，甚至AI數據與電子病歷連結後，可以搶在真人護理人員之前，提前診斷症狀並指導護理人員處理。

洛約拉大學護理學院(Loyola University's College of Nursing)院長柯林斯(Michelle Collins)則以真人並非完美為由強調：「完全排斥AI技術非常愚昧，我們應該善用它可以發揮的能力來提高我們的醫療品質，但我們也應該小心不要任由它取代人類。」

Xoltar的虛擬AI護理諮詢服務不但有女護士莎拉(左)，也有男護士卡羅斯(右)...
Xoltar的虛擬AI護理諮詢服務不但有女護士莎拉(左)，也有男護士卡羅斯(右)。(美聯社)
工作權面臨人工智慧的威脅，「全國護理師聯盟」在全美各地多場抗議活動，爭取自身權益...
工作權面臨人工智慧的威脅，「全國護理師聯盟」在全美各地多場抗議活動，爭取自身權益。(美聯社)

AI 參院

上一則

川普生日當天舉行閱兵？白宮否認 華府市長：正在討論

下一則

暴雨引發河水暴洪 美南部和中西部已23死

延伸閱讀

「辣媽辣妹」隔22年再續母女緣 這次互換靈魂更瘋狂

「辣媽辣妹」隔22年再續母女緣 這次互換靈魂更瘋狂
「辣媽辣妹2」終於來了 經典升級祖孫三代互換靈魂

「辣媽辣妹2」終於來了 經典升級祖孫三代互換靈魂
不堪時時恐懼 五口之家離開30年家園

不堪時時恐懼 五口之家離開30年家園
你別離開我（八）

你別離開我（八）

熱門新聞

許多民眾以為銀行並不會透露客戶的帳戶動態，事實上金融機構必須依法強制通報（示意圖）。路透

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

2025-04-01 09:47
27歲網紅古明斯基遭爆與寵物狗吉娃娃的「人獸交」。圖／翻攝自IG

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

2025-04-01 10:07
短影音應用程式TikTok。(美聯社)

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

2025-04-02 12:48
示意圖。（取自123RF）

當前財務最脆弱…剛退休或快退休民眾 5方法保護資產

2025-04-04 08:57
面對關稅來臨，美國不少民眾採取囤積策略。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

2025-04-04 19:53
美股三大指數3日全面下跌，一篇偽造的川普總統2015年推文又在網路上流傳。(擷自X平台)

川普曾推文「道指跌千點就該把總統塞大砲射飛」？假的

2025-04-03 14:35

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商