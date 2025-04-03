想到國外養老？ 這5國醫療、保險費都低 吸引退休族

巴拿馬憑藉簡單的簽證流程、優質的生活且物美價廉，獲選為2025年全球最佳退休地。圖為巴拿馬市街景。（路透）

對美國許多退休人士來說，錢是最迫切的問題，愈來愈多美國人選擇在國外生活成本較低的地方度過退休生活。現在更增添了政治因素，自川普在2024年當選總統之後，諮詢移居國外的人數大幅上升。

除了財務以外，有意遷居國外的退休者還要考慮幾件事：是否容易獲得居留簽證 ；稅務影響；確定新國家的醫療保險資格和費用，有些國家，包括法國和西班牙，規定先獲醫療保險才發簽證。可用俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 （Medicare）的人，在國外無法獲得給付，但是專家建議還是保留紅藍卡，若碰上重大傷病有另一個保障。

不過有個好消息，無論到哪個國家，醫療和保險費用都低於美國。以下是有線電視聞網（CNN）推薦適合退休的五個國家：

1.巴拿馬：憑藉簡單的簽證流程、優質的生活且物美價廉，巴拿馬獲得著重海外生活的雜誌「國際生活」（InternationalLiving）列為2025年全球最佳退休地。

取得巴拿馬居留簽證及續簽非常容易，退休人士可享機票、劇院等各種折扣，醫療成本本來就較低之外，達到退休年齡的合法居民還享受處方藥20%的折扣。它對申請者的收入要求相當低，每月最少有1000美元收入即可，每個被撫養人每月最低收入要求是1250美元。

2.法國：以精緻餐飲、世界一流博物館以及美麗的海灘而聞名，更重要是其多由政府補助、一流的醫療保健體系，向所有合法居民提供服務。除了巴黎，其他城市的生活指數較想像低得多，食衣住行等費用也明顯低於美國。

對於美國退休人士來說，它最大的優勢之一是能夠繼續向401(k)和IRA等享有稅務優惠的退休帳戶供款。有意者可申請長期退休簽證，單身人士退休收入每月最少要有1073美元，夫婦最少1666美元。

馬來西亞提供多種針對退休人士的簽證選擇。圖為吉隆坡雙峰塔前的聖誕樹吸引遊客。（美聯社）

3.馬來西亞：首都吉隆坡一房公寓租金300至500美元之間，首都以外的二線城市租金更低。其醫療保健系統也在世界排名靠前，提供優質醫療服務。

要注意的是，大馬屬於全年濕潤的熱帶氣候，對於一些人來說可能不是最好選擇。

馬來西亞提供多種針對退休人士的簽證選擇，最受歡迎的是MM2H計畫，財務要求包括銀行存款最少約3.6萬美元，或證明每月可獲政府退休金 最少2350美元。

西班牙氣候宜人，醫療水平高，生活成本相對較低，一直是退休人士的熱門居住地。圖為許多遊客坐在馬德里太陽門廣場的「熊與野草莓樹」雕像四周。（路透）

4.西班牙：氣候宜人，醫療水平高，生活成本相對較低，多年來是退休人士的熱門居住地。

需要考慮的是，西班牙的稅收制度很複雜，各個自治區的稅收制度都有所不同，一般經驗是，每年在西班牙居住超過183天將被視為稅務居民。

西班牙的退休簽證（或NLV）是美國人喜愛的移民途徑，主要針對擁有足夠收入或經濟能力，不會成為西班牙福利體系負擔的人（單人的最低收入要求為每月2600美元，家庭成員每多一人所需金額就愈多)。

5.墨西哥：接壤美國，物價便宜且生活節奏較慢，提供多項稅收優惠，尤其對退休人員有利，但要注意的是墨西哥犯罪及兇殺率高，另外販毒活動也非常駭人。