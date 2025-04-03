退休後大腦恐退化、容易憂鬱 學者：抓住成長契機

研究發現，退休後參加志工服務的人老化速度較慢。圖為佛州志工艾利奇（左）幫助年輕人辦理選民登記。（美聯社）

工作數十年後，退休 似乎是應得的休息，專家卻警告這可能導致大腦健康衰退，包括認知能力下降和罹患憂鬱症 的風險升高。然而退休後人們也會有更多時間社交、培養業餘愛好，可以成為改善認知和心理健康的機會，因此端看如何規畫退休後活動。

紐約時報報導，歐洲一項調查超過8000名退休人士的分析發現，人們的言語記憶(verbal memory)比工作時下降得更快。英國另一項調查顯示言語記憶在退休後雖急劇下降，但抽象推理等其他技能並未受到影響。

參與歐洲研究的義大利帕多瓦大學(University of Padova)教授韋伯(Guglielmo Weber)指出，退休後大腦不會再受到太多挑戰。此外，女性的智力或認知能力下降機會較小，因為她們比男性更可能在退休後繼續社交並與家人共度時光。

研究也發現退休與憂鬱症存在關聯。耶魯大學(Yale University)研究老化的公共衛生副教授陳希(Xi Chen)表示，不工作後會加劇感覺自己無價值、情緒低落、悲傷、憂鬱症狀、記憶力減退，且工作性質以及如何看待工作似乎會影響衰退的程度。如從事較高階層工作的人可能衰退更嚴重，可能是因為身分與職業的聯繫更緊密。

專家表示，退休可以是成長的契機，關鍵是要提前準備，不要等到退休、想先「休個長假」才開始規畫。

聖地牙哥加州大學 (UCSD)老年病學、老年醫學和安寧護理科主任摩爾(Alison Moore)博士說，理想情況下，應在退休前幾年就開始新的精神和身體鍛鍊，即使不立即執行也該制定計畫，因為退休後會更難下定決心，例如是否要花半年時間去旅行等，計畫目標應是從現在的日常生活轉向另一種日常生活。

以下便是規畫退休生活的三大方向。

1.找到新目標

研究表明，有目標感的人往往較少出現與年齡相關的認知下降。陳希指出，志工工作的幫助甚大，研究發現退休後參加志工服務的人，生理老化速度較慢，而且透過參與感、保持活躍，可避免認知能力下降。

為避免孤獨導致的憂鬱和認知下降，可以經常安排社交活動。（路透）

2.致力保持社交

退休後社會連繫減少是常見的情況，但是柏林自由大學教育學與心理學院調查研究教授芮特（David Richter）指出，有相當紮實的證據顯示，社會接觸一旦減少，認知就會跟著衰退。

為了避免孤獨導致的憂鬱、認知下降、過早死亡，可以經常安排面對面甚至是線上聚會，代替工作場所的社交。但也並非所有社交照單全收，最好的是可以挑戰思維、與他人進行深度討論的活動，像是讀書俱樂部。

做一些有創意的新穎事情可讓大腦保持敏銳。圖為一名老人在公園與男孩下棋，訓練他的棋藝。（美聯社）

3.嘗試新事物

做一些有創意的、新穎的事可讓大腦保持敏銳。聖塔芭芭拉加大(UCSB)心理學和腦科學教授史庫勒(Jonathan Schooler)表示，創造力跟其他技能一樣是可以練習的，如每天寫作一段時間或嘗試特別不同的食譜；創造力還可以增強一個人的「意義感」，有大量證據表明，找到生活的意義可以給人帶來極大的滿足感。最後定期運動也能強化大腦健康，因此也可以考慮嘗試新的健身課程。