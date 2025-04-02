美國最有錢的1%富豪年避稅1630億 6大漏洞曝光

富豪利用不動產折舊避稅。（美聯社）

聯邦財政部在2021年已指出，美國最富有的1%人，每年逃稅約1630億元。拜登政府曾提出10年內，撥款800億元加強國稅局的查稅審計行動，確保每個人都繳納公平的稅務份額，但現在川普 政府取消了這項政策，而且大砍國稅局人力，給富人更多機會鑽稅務漏洞。

這些超級富豪有稅務律師、會計師和遺產規畫師出謀獻策，使他們可獲需有雄厚資本才能享有的稅務優惠，這些專業人士說，只要合法，沒有欺詐行為，就可以接受。

富豪通常所使用的避稅策略有以下六個方式︰

1.基金會：

設立的資金由25萬元到數百萬元都可以。對基金會的捐款可立即扣除高達調整後總收入 (AGI) 的30% ，但基金會只要捐出5%做為慈善用途，而且捐出的股份可按市價全額扣除，不需付資本利得稅。另一好處是可避免遺產稅，捐款給私人基金會的資產不屬於捐贈者的遺產，無需繳納聯邦或州遺產稅。

汽車、卡車、設備、家具等個人財產，都可折舊避稅。（路透）

2.利用不動產和財產的折舊：

汽車、卡車、設備、家具等個人財產，或是建築物或在土地上任何建築或附著的東西都可折舊，但土地則不可以。 大多數財產的最高費用扣除額為122萬元，住宅物業的折舊年限為27.5年，商業物業的折舊年限為39年。但要注意的是，不能對自住房屋折舊扣稅。

折舊每年可從應稅收入中扣除，這是川普及其女婿庫許納(Jared Kushner)營商時最常採用的策略。

3.免除贈與稅：

2024年每人免贈與稅的最高額為1.8萬元，2025年則增至1.9萬元。假設你有20個子孫，若給每人每年1.9萬元，都不用付贈與稅。

此外還有終身贈與稅免稅額(Lifetime exclusion)，以2024年為例，最高免稅額為1361萬元（已婚夫婦合共2722萬元），通常每年都會根據通貨膨脹率調升。到2025年，人均免稅收入為1399萬元。

4.家族辦公室（family office）：

一般來說需要最少一億元資產才可創設單一家族辦公室。它可以提供個人化服務，包括投資管理、財務規畫、房地產 與稅務規畫、慈善投資等，並且享受企業的所有扣稅。

專家表示，如果富豪家族內所有成員達成共識，同意將家族辦公室作為一項業務並扣除原本不能扣除的費用，省下來的稅金很可觀。若下一代人在家族辦公室內工作的話，可以支付豐厚的薪水，申報為生意開銷。

5.投資：

美國企業執行長的每年平均薪酬為89萬7916元，但新聞經常說他們有數百萬元的收入時，究竟是怎麼一回事？這自然就是投資了。

他們一方面可以從工作中獲得延期薪酬、股票或股票選擇權，這些報酬並不會馬上課稅。工作之餘還有更多的投資，這些投資可能會產生利息、股息、資本收益，或者如果他們擁有房地產的話，還有租金。

一些州不徵收所得稅，例如內華達。（美聯社）

變更居住地是另一避稅方法，其中一個最吸引的地點是波多黎各。圖為波多黎各旗在位於聖胡安的議會前飄揚。（美聯社）

6.變更居住地：

如果是搬到國外，其中一個最吸引的地點是波多黎各，美國公民 在此可保留美國公民身分的同時，又可避免對資本收益（包括來自美國的資本收益）繳納美國聯邦所得稅，也不用對來自波多黎各的利息、股息繳納任何所得稅。

不想搬到國外的話，可以遷到不徵收所得稅的州，包括阿拉斯加、佛羅里達、內華達、新罕布夏（僅收利息及股息所得稅)、南達科他、田納西、德州、華盛頓州及懷俄明。