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研究警告：嚼口香糖 恐吞下數千顆塑膠微粒

編譯陳韻涵／綜合報導
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無論是在戰場、球場或工作場所，許多人都愛嚼食口香糖。研究指出，咀嚼口香糖，可能會將數千顆塑膠微粒釋放到口腔中，並隨著唾液吞下肚。(路透)
無論是在戰場、球場或工作場所，許多人都愛嚼食口香糖。研究指出，咀嚼口香糖，可能會將數千顆塑膠微粒釋放到口腔中，並隨著唾液吞下肚。(路透)

洛杉磯加大(UCLA)研究指出，咀嚼口香糖，可能會將數千顆塑膠微粒釋放到口腔中，並隨著唾液吞下肚。

紐約證券交易員嚼食口香糖。(路透)
紐約證券交易員嚼食口香糖。(路透)
大聯盟職棒選手嚼食口香糖。(美聯社)
大聯盟職棒選手嚼食口香糖。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)報導，UCLA研究人員利用實驗觀察聚合物零食可能釋放多少塑膠微粒。

小於5毫米的「微塑膠」(Microplastic)和小於0.001毫米的「奈米塑膠」(nanoplastic)顆粒在環境中無所不在，人們可能隨著食物，在不知不覺的情況下吃下肚。

這些顆粒存在各種身體器官當中，包括大腦、腎臟、肝臟、胎盤和睪丸，科學家估計，人類每年可能吃下數萬顆塑膠微粒。

科學家擔心微塑膠對健康造成危害，論文作者穆罕迪(Sanjay Mohanty)表示，「我們不是要嚇人，此研究並無人體實驗，但我們想知道生活中會接觸到哪些為塑膠」。

此研究受試者為UCLA博士生麗莎‧洛威(Lisa Lowe)，她咀嚼五種天然口香糖和五種合成口香糖，每種各嚼七片，研究人員採集她的唾液並進行化學分析。

天然口香糖由植物為聚合物製成，如糖膠樹膠或其他樹液，而合成口香糖則使用石油為主的聚合物製成。

第一次實驗中，洛威咀嚼每塊口香糖四分鐘，每30秒採集一次唾液樣本，直到最後用清水漱口，相同的過程重複七次。

第二次實驗以同樣方式收集重複的唾液樣本，以便在20分鐘的咀嚼過程中進行單獨分析，確定每塊口香糖中釋放微塑膠的速度。

結果顯示，一公克口香糖平均會釋放100個塑膠微粒，部分品牌甚至會釋放超過600個，而一般口香糖的平均重量為1.5克。

研究人員指出，每年嚼約180片口香糖的人，可能會攝入約3萬個塑膠微粒。

該團隊利用顯微鏡與紅色染劑，測量每組採樣微塑膠顆粒的數量，並透過「傅立葉(Fourier)轉換紅外光譜」分析其化學成分。

研究人員指出，這種方法有其限制，只能識別超過20微米的微塑膠顆粒，表示更細小的微塑膠數量可能被低估。

天然口香糖由植物為聚合物製成，如糖膠樹膠或其他樹液，而合成口香糖則使用石油為主的...
天然口香糖由植物為聚合物製成，如糖膠樹膠或其他樹液，而合成口香糖則使用石油為主的聚合物製成。圖為超市貨架上的整盒包裝口香糖。(路透)

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