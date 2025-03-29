天災高危區買不到保險 各州推防風、防火住家強化計畫

阿拉巴馬州莫比爾市一棟遭颶風摧毀屋頂的民宅。該州2016年從開始編列數百萬元預算，協助沿海地區居民強化住家屋頂結構，抵抗天災。(路透)

全美各地天災頻傳，保險 公司紛紛棄守高危險區，於是協助居民保護家園、減輕財損的責任就落在各州政府身上，開始推動強化住家環境，減少居民遭遇天災的經濟損失。

據華盛頓郵報(Washington Post)報導，阿拉巴馬州2016年開始編列數百萬元預算，協助沿海地區居民強化住家屋頂結構，四年後一場2級颶風 來襲，數以千棟住家因為加裝防風屋頂，安然度過天災，引起其他各州注意，包括路易斯安納、密西西比與南卡羅來納近年紛紛向阿拉巴馬看齊。

沿海城市和海濱旅遊地若無法投保產險，房價勢必下跌，導致州政府稅收減少，還需要編列更多預算救災。

杜蘭大學(Tulane University)氣候變遷與都會化中心主任基南(Jesse Keenan)直言：「各州政府都看到經濟面的現實。」並強調：「從各方面來看，這些補助計畫對經濟都是有利的，都是好的政治。」

阿州屋頂強化計畫實施10年來，為墨西哥灣沿岸住家安全支付超過8300萬元，約有6萬戶加裝強化屋頂，在傳出保險業為結構強化的房屋提供保費 優惠後，全州數以萬計屋主紛紛自掏腰包強化住家。

阿拉巴馬保險廳(Alabama Department of Insurance)風險與重建部門主管泰勒(Travis Taylor)坦承：「我們把申請名額比喻成泰勒絲演唱會門票，馬上銷售一空。」

路易斯安納於2023年啟動類似補助計畫，每戶提供1萬元補助，如今已有2000戶更換屋頂，另有3000戶住家自費更換，保險業務員坦普(Tim Temple)坦承房屋保險「已經貴到難以負擔」：「我們無法控制颶風發生次數，這是大自然帶來的結果，但我們可以採取因應措施。」

今年元月初，洛杉磯爆發大規模野火災情，逾1萬6000棟房屋付之一炬，州政府要求保險業提供優惠保費，以減輕民眾對防火屋頂、防火牆等建築支出。