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川普敵意 美加邊境小鎮處境艱辛 面臨存亡危機

編譯廖振堯／綜合報導
羅伯茨角體現了美加兩國不同尋常的相互依存關係，圖為一家餐館外懸掛美國和加拿大國旗。（美聯社）
羅伯茨角體現了美加兩國不同尋常的相互依存關係，圖為一家餐館外懸掛美國和加拿大國旗。（美聯社）

在華盛頓州西北角有一塊古怪的美國飛地名為羅伯茨角(Point Roberts)，自1846年與加拿大畫定邊界以來，這個獨立社區就宛如美國的世外桃源，面積僅5平方哩，且三面環水、與美國大陸完全隔絕，只在北邊跟加拿大接壤。正是因為跟加拿大如此接近，川普總統的敵意政策和言論正危及到羅伯茨角的存亡。

美聯社報導，這個海濱邊境小鎮體現了兩國不同尋常的相互依存關係，可是當地人和遊客愈來愈擔心，這種友善關係如何能在美加日益緊繃的敵對情緒中延續。

度假勝地 遊客變稀少

羅伯茨角的業主大多來自加拿大，常住居民約1000人，許多人擁有雙重國籍，鎮上只有一家雜貨店。羅伯茨角曾經是個繁榮的漁村，現在則主要是旅遊業及零售業，海灘、碼頭、高爾夫球場、健行步道使其成為度假勝地，但如今，當地人表示生意從未如此糟糕。加拿大遊客敬而遠之，一些美籍居民則因為國籍而受到騷擾。

羅伯茨角唯一的雜貨店國際市場，生意減了二成至三成。（美聯社）
羅伯茨角唯一的雜貨店國際市場，生意減了二成至三成。（美聯社）

過去兩個月來，川普不時威脅要加徵關稅，加拿大也誓言會回以報復性關稅。當地人表示這場針鋒相對的政策最令人沮喪的是，關稅起迄都很突然，導致海關制度不斷變化，這裡的人又常常多次跨境，現在都不知道自己何時會成為新的受害者。

華盛頓州西北角的羅伯茨角面積僅5平方哩，三面環水，與美國大陸完全隔絕，只在北邊跟...
華盛頓州西北角的羅伯茨角面積僅5平方哩，三面環水，與美國大陸完全隔絕，只在北邊跟加拿大接壤。圖為一隻海獅趴在碼頭上。（美聯社）

美加徵關稅 衝擊經濟

關稅擔憂使得人們在羅伯茨角購物時更謹慎。當地酒商老闆賴瑞·馬塞懷特(Larry Musselwhite)便十分不滿川普，認為他造成羅伯茨角經濟狀況不佳，他的酒類商店上個月銷售額下降了40%，現在根本無法考慮退休。

素來以友善、禮貌著稱的加拿大人，現在毫不掩飾對川普的厭惡，尤其是他所謂「加拿大可當第51州」的言論。長居在此、擁雙重國籍的塔姆拉·漢森(Tamra Hansen)含淚述說她經營的兩家餐館正瀕臨破產，「這真是毀滅性的打擊，如果我們得不到加拿大人的支持，這個小鎮就會滅亡。我們一直相處得很好…現在真的很同情加拿大人民，因為他們走投無路了才會報復。」漢森需要支付15名員工的工資，但2月營業額與去年相比下降了55%，有時她的酒吧一天收入甚至不到百元。

擁雙重國籍的漢森含淚述說她經營的兩家餐館正瀕臨破產，她需要支付15名員工的工資，...
擁雙重國籍的漢森含淚述說她經營的兩家餐館正瀕臨破產，她需要支付15名員工的工資，但2月營業額與去年相比下降了55%。（美聯社）

房地產經紀人休·威爾森(Hugh Wilson)管理幾個當地Airbnb房源，他表示最近取消的人比訂房還多。「沒有人能確定這裡每天的規則是什麼，邊境人員盡力掌握最新情況並通知我們這些普通過境者。」

加國反擊 嗆斷水斷電

住在卑詩省溫哥華的馬克·尼科萊丘(Mark Nykolaichuk)表示，他拒絕前往美國本土，但自小便常造訪羅伯茨角，因此覺得此處是個特殊例外，邊境從未感覺像是真正的分界線。他在羅伯茨角有個度假屋，希望繼續在當地唯一的雜貨店國際市場購物，幫助它營運下去，因為其生意減了二成至三成。他也指出美國海關不允許攜帶生肉入境，如果這些商店關閉，「美國公民要去哪裡吃飯？他們要從哪裡獲取食物？」

曾任羅伯茨角商會主席的布萊恩·考爾德(Brian Calder)認為，如果情況變得更加惡劣，加拿大甚至可以斷水斷電，全取決於川普政府還要煽動多少對立。考爾德稱他和其他鎮上領導人正在試圖向卑詩省省長、華盛頓州州長尋求幫助，而在這種危機時刻，羅伯茨角所處的沃特康姆郡(Whatcom County)領導幾乎拋棄了這個偏遠的社區；郡發言人霍姆斯(Jed Holmes)則說，正與華盛頓特區的國會代表團溝通。

加拿大 川普 關稅

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