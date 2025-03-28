華郵：川普想兼併加拿大 起因多倫多房地產交易失敗

川普總統屢次主張把加拿大納入美國第51州，有人猜測是否與多年前在多倫多投資房地產失敗有關。圖為工人在2017年7月把多倫多川普國際酒店的「川普」字樣撤下。（路透）

川普 總統屢次主張把加拿大 納入美國第51州，華盛頓郵報探究，多年前失敗的房地產交易，難道是川普對加拿大懷怨的原因？

川普矮化加拿大為美國第51州後，律師懷恩(Mitchell Wine)開始收到朋友關切的電郵。

懷恩2016年代表一群投資人對川普、川普集團及其他機構提出訴訟，主張在加拿大多倫多的川普國際酒店和大廈購買公寓時，收到假資料；川普這個爭議品牌疑讓酒店生意一落千丈，投資人慘賠。

該大樓之後進入破產財產接管程序，懷恩的客戶同意和解，最終酒店撤除川普的名字；當年的和解條款保密，川普從未承認不法。

多倫多人回首這筆失敗的房地產交易，在想「難道這就是川普老跟加拿大過不去的原因嗎？」懷恩說：「我不知道。」

但是匿名白宮官員表示，第51州的概念「無意間」浮現在川普的腦海中，且他認為這是個嚴肅的提議，對美加兩國人民都有利。

白宮發言人安娜‧凱利(Anna Kelly)表示，「正如總統所言，加拿大若成為美國第51州，將受惠於較低的稅率和安全的邊境。」

加拿大人則說，川普將兼併加拿大的願景是個羞辱、令人憤慨，且逐漸構成國安威脅。加國認為，美國不會馬上入侵，但川普堅持調高加拿大進口商品關稅，重挫該國經濟，導致兼併成為嚴肅的考量選項。

已故加拿大總理穆爾魯尼(Brian Mulroney)的幕僚長麥克拉夫林(David McLaughlin)表示，「就職前說出來是一回事，上台後還繼續講就是另一回事，我們反問，為何他一直講？肯定是因為他希望成真。」

寄電郵給懷恩的加拿大人宣稱，川普在多倫多和溫哥華的酒店倒閉，讓川普萌生報復加拿大的念頭；匿名白宮官員駁斥前述說法「荒謬」，斷然表示「無關」房地產。

加拿大商會(Canadian Chamber of Commerce)執行副總裁、公共政策主管霍姆斯(Matthew Holmes)等人則認為，川普的兼併言論反映他與加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)的敵對關係，川普曾形容杜魯多「極不誠實且軟弱」。

許多人對於川普要加拿大當美國第51州的建議感到困惑，並提出其他可能原因，包括貿易政策顧問納瓦羅（Pete Navarro）的影響、甚至今年稍早和支持美加經濟結盟的電視節目「創智贏家」（Shark Tank）投資人奧利里（Kevin O'Leary）在海湖莊園的談話。

前商務部長羅斯(Wilbur Ross)，以及前國安顧問波頓(John Bolton)等川普政府前官員，都不記得川普在第一個任期曾有「第51州」的想法。但是杜魯多前新聞秘書巴茨(Gerald Butts)近期在社群媒體發文中提及，第51州的想法在川普與杜魯多的互動中「多次出現」。