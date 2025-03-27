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咬一口爆汁 珍珠狀美食成流行趨勢

編譯陳韻涵／綜合報導
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指橘看似纖細、粉紅色的萊姆，果皮包覆著類似魚子醬的酸橙汁珍珠。（美聯社）
指橘看似纖細、粉紅色的萊姆，果皮包覆著類似魚子醬的酸橙汁珍珠。（美聯社）

一咬爆漿，珍珠狀美食成流行趨勢。美聯社報導，這種食物無所不在，提供食用者非比尋常的口感。

有些珍珠狀美食是天然的，另有些以人工技術製成。晶球化(spherification)廣泛應用於分子料理或保健食品，利用海藻酸鈉(sodium alginate)和鈣(calcium)來製造晶球。這項技術於1940年代發明，2000年代由西班牙廚神亞德里亞(Ferran Adraia)推出後變得普及。

魚子醬

魚子醬(caviar)是最自然的「珍珠」，不同於一般魚卵，魚子醬風味獨具，通常搭配薄餅、吐司和馬鈴薯煎餅作為抹醬，也很適合搭配雞蛋、貝類和義大利麵食用。

魚子醬屬於高級食材，卻可以高貴不貴，加州Tsar Nicoulai食品廠以每盎司約14元的價格販售黃澄色的魚子醬，另有每盎司100元的棕黑色Estate Malossol魚子醬。

指橘

另一種較不知名的天然珍珠形產品是「指橘」(finger lime)，它看似纖細、粉紅色的萊姆，果皮包覆著類似魚子醬的酸橙汁珍珠。

正式名稱為「澳洲柑橘」(citrus australasica)的指橘較少為消費者所見，但經常在料理中搭配牡蠣、扇貝酸橘汁醃魚(scallop ceviche)等，作為提味。

指橘的表皮有綠色、紅色或暗橘色，其珍珠狀果肉則有綠色、淡桃色或紅色，取用果肉只需將指橘從中剖半，便能擠出果肉。

珍珠(波霸)、爆珠

小珍珠或大波霸飲料自1980年代從台灣引入美國後，風靡全球；這類甜點配料由木薯粉、水和糖製成，Q彈有嚼勁。

除了傳統的珍珠、波霸之外，以可食用膠膜包覆風味液體或糖漿的爆珠(popping boba)或晶球風靡多年，爆珠的口味更多元，可甜可鹹。

義大利香醋珍珠

義大利香醋（Balsamic vinegar）廠商De Nigris製作義大利香醋珍珠系列產品，有些加入松露和柳丁的味道。另一家醋品廠商Messino生產義大利香醋珍珠、含有真正檸檬汁的檸檬珍珠和石榴珍珠。

松露產品商店Tartuflanghe把松露汁變成松露珍珠，還製作鯷魚珍珠和青醬珍珠，這些珍珠可撒在吐司、沙拉或乳酪上，可試試把檸檬珍珠擺在烤魚上，或是石榴珍珠加入優格、水果塔或雞尾酒內。

義大利香醋廠商De Nigris製作的「莫德納黑珍珠」。（美聯社）
義大利香醋廠商De Nigris製作的「莫德納黑珍珠」。（美聯社）

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