「跳槽也不會加薪…」薪資差距縮小 更多員工寧可留在原職

數據顯示，目前跳槽加薪幅度降至十年新低，許多員工寧可按兵不動。圖為亞馬遜公司人才招募會的排隊應徵人龍。(路透)

最新聯邦數據顯示，目前換工作者和留在原職的人薪資差距縮小至十年來新低；換言之，目前跳槽不會加薪，許多員工寧可按兵不動。

華爾街 日報(WSJ)報導，留在原職上的人今年1月、2月的薪資成長約4.6%，跳槽換工作者的薪資成長4.8%；2023年初以來，前述差距已大幅縮小，當時跳槽者平均薪資成長7.7%，而留在原職者的平均薪資成長5.5%。

聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)經濟學教授申永碩(Yongseok Shin，音譯)說：「我們顯然沒有陷入(經濟)衰退，但(薪資成長)情況不如從前，人們現在寧可待在原本的工作崗位。」

印第安納州印第安納波利斯市人力公司「Integrity Resource Management」招募員席姆斯(Keith Sims)曾為國際(Panasonic)等大公司軟體部門招聘五人到40人的團隊，但目前企業開出來的薪資都偏低且大多「不如預期」。

科技業員工不久前還可到處跳槽並大幅提高薪資，但大多數人目前寧願留在原單位。

新冠肺炎疫情 期間，科技業大幅加薪，而今科技業員工不太可能找到比現職薪水更高的新工作。

科技業薪資網站「Levels.fyi」共同創辦人慕薩(Zuhayeer Musa)表示，「科技業員工跳槽的動力很小。」

Levels.fyi數據顯示，截至2024年下半年，軟體工程師、產品設計師和技術專案經理等職位的薪資中位數下降1%到2%。

某些高階職位可能加薪，如硬體工程師和數據科學家。

慕薩說：「勞力市場有兩個面向，取決於你是否踏入人工智慧 (AI)領域。」

人才招聘公司「Burtch Works」追蹤美國高階與白領專業人士的薪酬，該公司執行長巴茨(Michael Butts)表示，科技業的資深和中階領導者面臨最明顯的年薪縮水，平均短少1萬元到4萬元。

即便在人工智慧領域，許多公司要的是從業人員而非領導階層的對象，因此負責監督機器學習團隊的經理薪資減幅也有約每年1萬元至2萬元。

隨著高薪職位變少，許多企業紛紛裁員，辭職的人也變少。

聯邦數據顯示，去年辭職的美國勞工人數創下2020年以來新低，部分經濟學者預計今年辭職的人數會更少。