我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

倫敦希斯洛機場大停電 21日全天關閉

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

AI業搶人才 「5職位」年薪上看10萬、甚至不需大學文憑

編譯廖振堯／綜合報導
就業網站指出，由於各種產業如今都在競相跟上AI步伐，相關領域就業機會大爆發，有些甚至不需要大學文憑。(路透)
就業網站指出，由於各種產業如今都在競相跟上AI步伐，相關領域就業機會大爆發，有些甚至不需要大學文憑。(路透)

人工智慧(AI)產業噴發，各家公司都在競相跟上AI步伐，就業市場也因此產生明顯變化。據求職網站ZipRecruiter和Indeed獨家提供給財經新聞往CNBC的數據，下列五個工作是AI領域成長最快的部分，有些甚至不需要大學文憑。

為了找出最熱門的職位，ZipRecruiter和Indeed追蹤2024全年的AI職缺和成長趨勢，以及特定AI職缺的比例；薪資數據皆來自ZipRecruiter。

1. AI工程師

平均薪資10萬6386元，前10%收入平均達15萬6000元

2. AI顧問

平均薪資11萬3566元，前10%收入平均達14萬4000元

3. AI研究員

平均薪資11萬3102元，前10%收入平均達15萬4000元

4. AI訓練師

平均薪資6萬4984元，前10%收入平均達9萬3500元

5. AI產品經理

平均薪資10萬3178元，前10%收入平均達17萬5000元

這五個職位均提供遠端工作機會。

領英(LinkedIn)最近發布的「新興職位」報告介紹了2022年至2024年期間招聘人數最多的工作，裡頭也提到了AI工程師、顧問和研究員這三個職位。

近年來Meta、網飛(Netflix)、亞馬遜等大型企業都僱用更多員工來開發和訓練AI模型，有些甚至提供高達90萬元年薪。不過最熱門的AI相關職位不一定在工程領域，ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)便說AI榮景也帶動零售業、金融業、醫療保健、教育等非科技行業的招聘及投資潮。

AI也催生出各種非工程的新職位，包括AI事實查核員、內容版主、AI訓練師、合規經理等，主要是確保AI技術有效且合乎道德。ZipRecruiter稱，AI工作列出一些最常見的要求技能包括編碼、軟體開發、寫作，雖然工程相關的工作最少需要學士學位，但愈來愈多的職位更重視技術技能(technical skills)和作品範例。

獵人才公司「Robert Half」的科技業務執行董事蘇頓(Ryan Sutton)去年向CNBC Make It表示，AI市場的招聘趨勢會一直傾向基於技能(而非學歷)。「在AI這種快速發展的領域，有很多創新者早早離開大學或根本不上大學，而是去新創公司工作或全心投入該領域；公司也希望確保聘用到最好的專業人員，因此職位皆對這些人開放。」

獵人材公司表示，AI市場的招聘趨勢傾向於技能，而非學歷。(美聯社)
獵人材公司表示，AI市場的招聘趨勢傾向於技能，而非學歷。(美聯社)

AI 亞馬遜 零售業

上一則

2年前旅遊阿富汗遭神學士綁架 美國公民獲釋

下一則

達美客機上月在機場翻覆疑降落太快 阿拉斯加小客機因超重致墜毀

延伸閱讀

因應川普威脅削減經費 加大下令凍結招聘

因應川普威脅削減經費 加大下令凍結招聘
台增強通訊韌性 台東大武建TPU海纜系統 連結美國西岸

台增強通訊韌性 台東大武建TPU海纜系統 連結美國西岸
傑出水管工程保險公司認證維修專家價格合理

傑出水管工程保險公司認證維修專家價格合理
眾院對中共競爭委員會 要求史丹福等6大學提供中國學生資料

眾院對中共競爭委員會 要求史丹福等6大學提供中國學生資料

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
冰淇淋示意圖。美聯社

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

2025-03-13 14:17
接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
飛機上用餐 注意4點保安全

飛機上用餐 注意4點保安全
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手
持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留

持合法學生簽證 喬治城大學印裔研究員遭逮捕拘留