AI業搶人才 「5職位」年薪上看10萬、甚至不需大學文憑

就業網站指出，由於各種產業如今都在競相跟上AI步伐，相關領域就業機會大爆發，有些甚至不需要大學文憑。(路透)

人工智慧(AI )產業噴發，各家公司都在競相跟上AI步伐，就業市場也因此產生明顯變化。據求職網站ZipRecruiter和Indeed獨家提供給財經新聞往CNBC的數據，下列五個工作是AI領域成長最快的部分，有些甚至不需要大學文憑。

為了找出最熱門的職位，ZipRecruiter和Indeed追蹤2024全年的AI職缺和成長趨勢，以及特定AI職缺的比例；薪資數據皆來自ZipRecruiter。

1. AI工程師 平均薪資10萬6386元，前10%收入平均達15萬6000元 2. AI顧問 平均薪資11萬3566元，前10%收入平均達14萬4000元 3. AI研究員 平均薪資11萬3102元，前10%收入平均達15萬4000元 4. AI訓練師 平均薪資6萬4984元，前10%收入平均達9萬3500元 5. AI產品經理 平均薪資10萬3178元，前10%收入平均達17萬5000元 這五個職位均提供遠端工作機會。

領英(LinkedIn)最近發布的「新興職位」報告介紹了2022年至2024年期間招聘人數最多的工作，裡頭也提到了AI工程師、顧問和研究員這三個職位。

近年來Meta、網飛(Netflix)、亞馬遜 等大型企業都僱用更多員工來開發和訓練AI模型，有些甚至提供高達90萬元年薪。不過最熱門的AI相關職位不一定在工程領域，ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)便說AI榮景也帶動零售業 、金融業、醫療保健、教育等非科技行業的招聘及投資潮。

AI也催生出各種非工程的新職位，包括AI事實查核員、內容版主、AI訓練師、合規經理等，主要是確保AI技術有效且合乎道德。ZipRecruiter稱，AI工作列出一些最常見的要求技能包括編碼、軟體開發、寫作，雖然工程相關的工作最少需要學士學位，但愈來愈多的職位更重視技術技能(technical skills)和作品範例。