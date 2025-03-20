火化比率增加 撒骨灰奇招讓感傷走調變惱人

包括道奇球場在內的幾座最出名的球場，都有民眾擅自灑骨灰。（路透）

佛羅里達州迪士尼 樂園(Disney World)去年傳出有遊客在「星際大戰：抵抗勢力崛起」(Star Wars: Rise of the Resistance)設施撒骨灰，導致暫時關閉清掃的事件。專欄作家雷利(Rick Reilly)11日在華盛頓郵報撰文寫道，美國民眾火化比率增加，各種撒骨灰奇招讓原本感傷的儀式走調，變成惱人的禍害。

美國每年約320萬人死亡，根據全國殯葬業協會(National Funeral Directors Association)統計，大約62%民眾要求火化，比率比20年前增加一倍多。選擇火化的民眾當中近半數遺願是將骨灰撒在「有特殊意義的地點」。雷利表示，這表示每年將近100萬人的骨灰，可能撒在優勝美地 國家公園(Yosemite National Park)紅杉頂上，害金池塘(Golden Pond)潛鳥被骨灰嗆到，或從聖塔莫尼卡碼頭(Santa Monica Pier)摩天輪撒下，飄落在別人的吉拿棒上，這些作法不但沒品，而且危險。

雷利表示，對於住家附近的海灘，也希望別再有人去撒拉布拉多犬的骨灰，「我經常赤腳在海灘跑步，火化殘骸有細碎骨頭及牙齒碎片」。

他指出，全美風景最優美的地點，都有民眾擅自撒骨灰，這種風氣應該停止，幾座最出名的球場都遇到如此頭疼問題，包括道奇 體育場(Dodger Stadium)、芬威球場(Fenway Park)、瑞格利球場(Wrigley Field)，「有多少小熊隊跑壘員為了避開別人的叔叔而滑倒？」

殯葬業專家伊薩德(Dan Isard)說，人們失去親人之後，常想做些特別的事情。他說，曾有家屬詢問一名擁有小型飛機的友人，能否幫忙完成從空中撒下親人骨灰的任務，但家屬不知道的是，飛行員在真空壓力下開門讓乘客撒骨灰，約3、4磅重的骨灰會被吸回機艙，飛行員眼睛沾滿骨灰，窗戶也被骨灰覆蓋。