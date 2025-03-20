「在宅醫療」掀風潮 臥室變病房 熟悉環境照護病人
臥室變病房，「在宅醫療」風潮興起，讓病人在熟悉環境接受專業照護。
華盛頓郵報報導，81歲的迪格爾曼(Robert Diegelmann)曾在維吉尼亞州首府里奇蒙(Richmond)的VCU醫療中心(VCU Medical Center)因為反覆感染接受治療，他接受醫師建議，近期在距離醫院15哩的舒適自宅，完成10天的「居家住院」療程。
VCU醫療中心為迪格爾曼安排來回交通，提供餐飲，每天兩次與醫師視訊會診，護士每天上門探視，另有一名快遞員負責宅配藥品。
迪格爾曼的生命跡象受到遠端監控，他可透過電話或簡訊，全天候聯繫值班的臨床醫生。
目前已退休的生物化學與分子生物學教授迪格爾曼表示，「每天都會有一位醫生出現在螢幕上，我們會交談，就像住院，但舒服多了。」
「在宅醫療」在全球廣受歡迎，光是在美國就有數萬名病患在自宅中「居家住院」。
在宅醫療提供涵蓋多項醫療服務，包括X光、物理治療、呼吸治療、靜脈注射治療、驗血等，院方提供相關用品和設備，如醫療床和專用床墊。
在宅醫療適用諸多成人病患，包括呼吸道感染、心臟衰竭、敗血症、肺炎和肺部疾病等。
在宅醫療趨勢於1990年代在澳洲和歐洲興起，新冠肺炎疫情之後的美國蔚為風潮，其費用由聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)、政府的老人健康保險計畫和一些私人保險承擔。
過去四年來，聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)已授權超過350間醫院提供在宅醫療護理，且有愈來愈多醫院加入此行列。
部分公司計畫將在宅醫療作為主要營運項目，波士頓的麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)表示，預計未來幾年將把全院約10%的住院照護轉向居家住院計畫。
VCU健康中心的家醫科主任茱莉亞．賽吉兒．布萊頓(Julia Siegel Breton)說：「試想，你掛急診卻被送到自己的房間、躺在自己床上，穿著自己的衣服，身邊有你的家人和寵物陪伴，隱私保障更不在話下；沒有各種機器的嗶嗶聲響，半夜不會有人吵你，也不會有閒雜人等進出房間。」
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