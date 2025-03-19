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50歲以上長者逾半有卡債 欠款達5千元最多、集中醫療支出

編譯莊瑞萌／綜合報導
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很高比率的長者會使用信用卡支付基本生活開銷。圖為一名老婦在超市買菜。（美聯社）
很高比率的長者會使用信用卡支付基本生活開銷。圖為一名老婦在超市買菜。（美聯社）

樂齡會(AARP)調查發現，50歲以上族群逾半以上目前仍有未清償卡債，其中醫療支出是最常見的支出。對此，專家建議盡可能提高還款以及減少持卡數量，是幫助長者有效擺脫卡債的方法。

據今日美國報(USA Today)報導，樂齡會最新調查發現，很高比率的長者會使用信用卡支付基本生活開銷。樂齡會副總裁文卡特(Indira Venkat)表示，「食物、水電、醫療等日常開支，正在逐漸侵蝕人們償還債務的能力。」根據該機構數據顯示，在50至64歲的成人中，有52%背負信用卡債務，65至74歲成人則有42%面臨同樣情況。

在4846位有卡債的年長者中，47%的人表示，他們必須使用信用卡支付基本生活開支，否則無法負擔這些費用；48%表示，自己的卡債已達到5000元以上，其中28%的人欠款更超過1萬元；50%的人表示有卡債是因為醫療費用，其中又以牙科相關支出最多。

今年1月個人理財網站LendingTree指出，高達97%達到退休年齡的成人背負非房貸債務，平均債務為1萬1349元。信用卡債務是年長族群中最常見的債務，高達93%的長者還有未清償的信用卡餘額。另外，非營利機構「雇員福利研究所」(Employee Benefit Research Institute，EBRI)2024年的報告也指出，超過三分之二負債的退休人士持續有信用卡欠款。

以下是能協助民眾有效清償信用卡債務的專家建議。首先，如果下定決心要減少信用卡債務，做法應積極主動。個人理財網站Bankrate分析師羅斯曼(Ted Rossman)指出，信用卡公司設定的最低繳款額通常僅包含利息與1%本金，如此還款速度非常慢。若想真正減少債務負擔，應停止繼續使用信用卡進行新的消費或是提高每月還款金額，建議每月償還金額可佔收入5%。

另外，如果同時擁有多張信用卡，建議選擇一張卡片專心還清欠款，可從利率最高的信用卡開始還。長遠來看，這樣做能支付較少利息、省下大量金錢。或是從清償餘額最少的信用卡開始還，以便快速取得財務上的小勝利。文卡特指出，這種做法能帶來心理上的成就感。

最後，雖然目前信用卡平均利率已超過20%，但仍可以申請「零利率信用卡」，也就是享有15個月、18個月甚至21個月不計利息的優惠期，加速清償本金。不過一旦優惠期結束，信用卡公司就會開始對剩餘的欠款計算利息。

信用卡債務是年長族群中最常見的債務。（美聯社）
信用卡債務是年長族群中最常見的債務。（美聯社）

利率 退休 醫療費

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