房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

薪水階級儘管收入上升，但房價 上漲的速度更快，這種差距導致許多家庭根本無法買房，像是住在加州 北部聖荷西(San Jose)郊外的彼得森(Petersen)一家四口，只能承租兩房公寓，等存到錢時房價已漲得讓他們不得不繼續租屋。

美聯社報導，42歲的脊椎按摩師珍妮佛．彼得森(Jennifer Petersen)、39歲的牙科保健師史提夫．彼得森(Steve Petersen)與他們四歲兒子和九個月大的女兒同住，玩具及兒童用品在狹小的公寓愈堆愈多，原本計畫現在已經可以擁有自己的房子，但珍妮佛計算之後，發現房貸利率和房價居高不下，夫婦倆每年約27萬元的收入根本買不起該地區的任何房子，只能繼續每月支付大約2500元的月租。

彼得森一家也不能搬出加州，否則會斷了與家族聯繫，還可能收入下降，「我不願意為了房子放棄我的工作和與家人的密切聯繫。」

亞特蘭大聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)去年10月數據顯示，一個收入中位數為15萬6700元的聖荷西家庭，需要撥出八成收入用於買房，才能擁有一套中等價位、約154萬元的房屋，此時每月房貸需繳8600元，這遠遠高於「房貸或房租不應超過收入30%」的經驗法則。而在全國，截至去年秋季，一般屋主的住房費用比率為收入的42%，四年前僅28%；2007年底房地產 市場崩盤前則是38%。

據全國房地產經紀協會(National Association of Realtors)最近報告，首購族的平均年齡從2023年的35歲上升到38歲，續創高點，1993年至2018年的首購族年齡中位數則在30至32歲間。

專家表示，此趨勢的最大原因是市場上的房屋數量遠遠滿足不了被壓抑的需求，導致房價飆漲，許多剛出社會的人士負擔不了，加上房貸利率高昂，許多人只能租房。