昆蟲末日將到？本土蝴蝶20年減22% 其他昆蟲也銳減

內布拉斯加州田野上正在採花粉的小紅蛺蝶。由於棲地縮小、氣溫升高和有毒殺蟲劑濫用，美國本土蝴蝶總數在20年內減少了22％。(美聯社)

「科學」(Science)期刊6日發表的最新研究顯示，因棲地縮小、氣溫升高和多種有毒殺蟲劑濫用，美國本土蝴蝶總數在20年內減少了22％；這是美國蝴蝶數量迄今最全面統計。面對美國蝴蝶正從東海岸到西海岸迅速消失，科學家擔心如此消失速度可能顛覆生態系統，美國農作物靠蝴蝶等生物傳播花粉、繁衍成長的機會也將大減。

密西根州立大學生態學家、該研究共同作者尼克哈達德(Nick Haddad)表示，這項數據讓一度抱持懷疑的他終於相信「蝴蝶正從地球表面消失」。

歐洲、加勒比海地區和世界許多地方都觀察到蜜蜂、螢火蟲等昆蟲數量下降的不安現象，蝴蝶危機也是其中一環。科學家開始激烈爭論，可能對自然和社會帶來大麻煩的「昆蟲末日」是否即將到來。

未參與研究的康乃狄克大學昆蟲學家瓦格納(David Wagner)向華盛頓郵報表示，蝴蝶足以充當衡量昆蟲界當下狀況的「指標」，最新研究發現「令人沮喪悲傷」，也讓人深切明白事態嚴重性和迫切性；「生命之樹正以空前速度遭受破壞。我們可以也必須做得更好」。

研究人員分析2000年至2020年期間在美國本土35個不同監測計畫進行、由專業科學家和業餘愛好者收集的逾1200萬次蝴蝶觀測重要數據。

研究顯示，美國蝴蝶總數自2000年至2020年間，減少五分之一以上；三分之一的蝴蝶物種數量顯著下降，只有3%（9種）蝴蝶物種數量增加。

數量下降最嚴重的蝴蝶品種，包括大沼澤地(Everglades)和佛羅里達群島(Florida Keys)的佛羅里達白蝴蝶、原產於南加州 的赫爾墨斯銅蝴蝶(Hermes copper butterfly)和在美墨邊境 附近出沒的橙尾蝴蝶。逾100種物種數量減少50％以上。