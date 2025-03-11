要復活猛獁象 已造出厚毛鼠 並鎖定亞洲象

生物及基因技術公司「Colossal Biosciences」近日宣布，同時把七種編輯過的基因植入老鼠胚胎，成功培育出有長厚羊毛般毛髮的小鼠。(美聯社)

生物及基因技術公司「Colossal Biosciences」近日宣布，同時把七種編輯過的基因植入老鼠胚胎，而造出有長厚羊毛般毛髮的小鼠。該公司2021年雄心萬丈地宣布，要讓已絕種的猛獁象(Mammuthus)重現世間。最近的成果顯示已向目標邁出一步。

美聯社報導，Colossal Biosciences把實驗成果貼上網路，但尚未發布於科學期刊，也未經過超然科學家的檢驗。

水牛城大學(University of Buffalo)生物學家林區(Vincent Lynch)表示，Colossal Biosciences的壯舉就科技方面，真的相當酷；他表示自1970年代以來，科學家一直在基因工程方面操控小鼠，但CRISPR這類新科技出現，要做基因改造鼠容易、有效率得多。

Colossal公司首席科學家莎畢羅(Beth Shapiro)表示，公司的科學團隊審核過小鼠因基組數據，認出與毛髮質地及脂肪代謝相關的基因。這些基因的變種，目前已存在一些活生生的小鼠身上，只是公司把它們集合起來，放進同一隻小鼠。

科學團隊挑出兩種特色，原因在它們可能與能抵禦酷寒有關，猛獁象一定要有這種特質，才能在史前的北極圈苔原存活。

公司表示，先把焦點放在小鼠上，確認這種做法管用，接下來才可能轉而編輯亞洲象的胚胎；亞洲象是猛獁象基因上最相近、還存活至今的親戚。

該公司執行長班‧拉姆(Ben Lamm)表示，因為亞洲象是瀕危物種，要在其胚胎上做基因編輯要走很多程序，通過很多法規，計畫才能推動下去。Colossal Biosciences籌資已超過4億元。

未參與這種實驗的科學家對「脫絕種」的構想感到質疑。蒙大拿大學(University of Montana)野生動植物及環境學者普利斯頓(Christopher Preston)表示，遠古已逝的生物，事實上無法起死回生；或許能夠變動一隻亞洲象的毛髮形式，或者讓亞洲象適應寒冷，但那麼做無法讓猛獁象回到世上，只是亞洲象被改變了而已。