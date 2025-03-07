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14日凌晨月全食將長達65分鐘 美洲各地肉眼可見

編譯陳韻涵／綜合報導
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本月14日凌晨，美洲與東太平洋上空將出現長達65分鐘的月全食，月亮屆時將變成一顆棕紅色球體。圖為2019年1月20日加州所看到的月食。(路透)
本月14日凌晨，美洲與東太平洋上空將出現長達65分鐘的月全食，月亮屆時將變成一顆棕紅色球體。圖為2019年1月20日加州所看到的月食。(路透)

本月14日凌晨，美洲與東太平洋上空將出現長達65分鐘的月全食；月全食期間，月亮將變成一顆棕紅色球體。

華盛頓郵報報導，當地球位於太陽與月球之間時，就會發生月食；此時陽光無法直接照射到月球，僅有穿過地球大氣層的部分光線能夠抵達，使月亮呈現棕紅色。

欣賞月食不需要雙筒望遠鏡、特殊器材或護眼裝置，只要用肉眼就能觀賞。

一名天文愛好者正在等待月全食發生。(美聯社)
一名天文愛好者正在等待月全食發生。(美聯社)

此次月食自美東時間14日凌晨1時9分開始，全食會在凌晨2時26分發生，持續到凌晨3時31分，而此天文奇景預料在凌晨4時47分結束。

歐洲雖然看不到3月上旬的月食，但歐洲與亞洲大部分地區9月7日晚間可欣賞另一場月食。

月亮並非恆星，無法自行發光，它只能反射太陽光，讓地球人看見皎潔月亮；然而，地球每年會經過日、月間數次，阻擋陽光直射月球。

月食期間，部分太陽光會在地球邊緣彎曲，穿過大氣層；加上陽光以一定的角度進入地球大氣，散射情況會更明顯。

較短波長的藍光、紫光會被散射開來，只留下紅光和深橘光；這也是日出和日落的天空呈現橘色的原因，正是因為太陽從低角度照向地平線。

月食(eclipse)大約每六個月發生一次，日食也是如此，且月食和日食通常間隔約兩周出現。

就全食(total eclipse)而言，任何地點平均每兩年半就能看到一次月「全」食；日「全」食則極為罕見，機率降至每375年一次。

月食期間，由於地球與月球的位置較接近，在月球本影區的地球人都能看到月全食，在月球半影區內的地球人則可看到月偏食。

反觀日食期間，由於地球與太陽之間的距離較遠，影區範圍較小，因此能夠看到日食的人數也相對較少。

華盛頓郵報

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