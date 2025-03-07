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光害嚴重 黑暗夜空迅速消失 8成北美人看不到銀河

記者張聲肇／綜合報導
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光害是全球性問題，八成北美洲居民已經無法用肉眼觀看銀河。圖為2024年5月從智利的的夜空中看見銀河。(路透)
光害是全球性問題，八成北美洲居民已經無法用肉眼觀看銀河。圖為2024年5月從智利的的夜空中看見銀河。(路透)

人造光愈明亮，自然星空就愈黯淡，光害是全球性問題，八成北美居民看不到銀河，自然的夜空，正在迅速消失。

1977年7月13日晚上，紐約市上空突然一陣雷光電閃，導致大停電，街燈、霓虹燈、高樓大廈頓時陷入一片漆黑，住在布朗士(Bronx)的氣象學家饒喬(Joe Rao)抬頭一望，居然看到銀河系閃亮的群星。

紐約市1977年一場大停電，讓居民意外看見銀河系群星。圖為2019年紐約市大停電...
紐約市1977年一場大停電，讓居民意外看見銀河系群星。圖為2019年紐約市大停電時的曼哈頓「夜空」。(美聯社)

饒喬看到紐約人幾十年未曾見過的銀河，在夜空閃亮，說「我從來沒看過銀河，到現在也沒再見過。」

全球地面夜晚的亮度，每年增加10%，除當地全面停電的夜晚，如今地球上的人類，只有三分之一可以肉眼看到銀河系的星空，北美洲更剩兩成有此福分。

光害對動物的傷害顯然大於對人類。每年在美國撞大樓死亡的鳥類多達10億隻，禍首就是人造光誤導牠們飛行的路線，害牠們朝著室內燈光衝過去。

不自然的光線不但讓昆蟲、鳥類的方向感錯亂，也破壞光合作用，影響植物的生長。2017年的研究報告說，光害對30%脊椎動物構成危害，而非脊椎動物超過60%主要在夜間活動。

幼小的海龜靠反射在水面的星光導航，海灘附近的人造光會混亂牠們移向海水的方向感，害牠們脫水而死，或遭獵殺。

佛州海龜保育組織光害組經理泰格(Rachel Tighe)說，「我們曾在電梯艙裡發現小海龜。顯然牠們陷入混亂，胡亂移動。」

光害對人類也不利。這方面的研究雖然不多，已知的結論顯示，肥胖、憂鬱症、睡眠失調、糖尿病和癌症，都和光害有關。

英國艾希特大學(University of Exeter)光汙染專家加斯頓(Kevin Gaston)表示，溫度變化對整個生態體系裡的有機生物，都會造成重大衝擊，「同理，打亂自然光照的周期，也會對我們產生深刻的衝擊。畢竟，我們靠這玩意兒維生。」

幸好，光害問題不像氣候變遷或樹林砍伐等其他環境問題那麼難解，只要全民熄燈一晚即可見效。

2020年某夜，科羅拉多小鎮克瑞史東(Crestone)因付不出電費，熄滅所有街燈，居民驚見璀燦星空，因此催生出「夜空國際」(Dark Sky International)組織。

布朗士 電費 癌症

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